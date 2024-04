Na letecké základě v Íránu jsou patrné škody, ukazuje BBC. Dokládá tím pravděpodobný protiútok Izraele

Kdo poškodil základnu v Isfahánu, není dosud jasné. Žádný z aktérů se k tomu nepřihlásil. Také Írán okolnosti nekomentuje.

Američtí představitelé nicméně tvrdí, že raketový úder provedl Izrael. Jeho vedení to oficiálně nepotvrdilo.

Írán uvedl, že se útok týkal bezpilotních letounů, které byly zneškodněny protivzdušnou obranou. Zatím není jasné, jaké zbraně byly při útoku použity. Satelitní snímky, na které se nyní odvolává BBC, však odhalily stopy poškození letecké základny.

⚡Breaking News🚨#Satellite imagery released over the past 24 hours has revealed evidence of probable damage at an #Iranian air base following an #Israeli strike in the early hours of Friday morning.#BBC Verify has analysed two images showing part of an #airdefencesystem at an… pic.twitter.com/djOpodoApw