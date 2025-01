Na motorech havarovaného jihokorejského letadla se našla ptačí krev a peří. Pilot střet hlásil

Vyšetřovatelé letecké nehody na letišti v korejském Muanu nalezli v obou motorech havarovaného letadla Boeing 737-800 ptačí krev a peří. Píše to v pátek agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj seznámený s vyšetřováním. To by podporovalo domněnku, že k problémům letadla přispěl střet s ptáky.

