‚Na nebezpečí není čas. Musíme dělat svoji práci,‘ říká vedoucí dobrovolníků v Charkovské oblasti

Ve Vovčansku na severu Charkovské oblasti už zůstává jen pár desítek civilistů. Z městečka, na které dnem i nocí útočí ruská armáda, se snaží zachránit policisté a dobrovolníci. Těch na severovýchodě Charkovské oblasti bylo za poslední dva týdny několik zraněno. Jak vypadá práce dobrovolníků sdělil Radiožurnálu v rozhovoru Oleksandr Humaňuk, zakladatel a vedoucí občanského sdružení Růže na ruce. Charkov 7:00 25. května 2024

Jak vypadá práce ve Vovčansku?

Ve Vovčansku pracujeme v nevypočitatelných složitých podmínkách, protože ve městě se odehrávají aktivní boje. My například známé adresy lidí, kteří požádali o evakuaci, ale nevíme, jestli v jejich ulici nenarazíme na Rusy. Každou informaci prověřujeme desetkrát a jezdíme tam jen v doprovodu policie. Stejně ale pořád riskujeme naše životy.

Co nejvíce chybí dobrovolníkům?

V ideálních podmínkách jsou pro takovou práci potřebná pancéřovaná auta, ale to jsou hodně drahé hračky, na které si neodvažujeme ani pomyslet. S auty je problém celkově, jezdili jsme hlavně vlastními, ale z těch už jsou za dobu ruského vpádu rachotiny.

Proto teď po kopějce (drobná mince, pozn. red.) shromažďujeme peníze na auta pro naši nadaci. Když dostanou zásah, budou to auta nadace, která odepíšeme a nebudeme muset platit náhradu dobrovolníkům za jejich vlastní auta. Prostě začneme hledat jiná auta pro naši práci.

Proč je dobré dělat dobrovolníka ve skupině a ne na vlastní pěst?

První den přijeli takzvaní divocí dobrovolníci, kteří nekoordinují své kroky s úřady, s námi ani s policií. Jeli tam sami, ale někde si spletli cestu, a narazili na ruskou diverzní skupinu. Jednoho zastřelili, druhého zranili, ale kde se nachází, to zatím nikdo neví a vůbec není jisté, že je naživu.

‚Nikdo nedostává peníze‘

Jak se lidé dostávat z území okupovaných Ruskem?

Je tam říčka a na protějším břehu stojí Rusové, ale dá se k ní dostat. Jeden z místních obyvatel přes tuto říčku převedl osm špatně pohyblivých důchodců. Našel evakuační místo, kam jsme přijeli a odvezli je.

Pořád hledáme cesty a možnosti, jak zachránit civilisty, aniž bychom ztratili dobrovolníky. V naší organizaci se tím zabývá asi 80 lidí, z toho 30 aktivně a nikdo za to nedostává žádné peníze. Chodíme do práce a ve svém volném čase fungujeme jako dobrovolníci. Já také.

Organizace Růže na ruce zachránila za dva týdny nové ruské invaze stovky lidských životů. Jsou vám lidé vděční?

Část našich dobrovolníků rozváží evakuované po ubytovnách v Charkově. Z jedné z nich vyšla paní původem z Vovčansku a s prázdnýma očima říká, že si tu nemůže zvyknout a že chce zpátky domů. Ostřelování prý snese líp než život tady, hlavně že bude doma. My se proto teď snažíme zlepšit naši psychologickou práci s evakuovanými a nastavit je na nový život.

Dva roky práce ve smrtelně nebezpečných podmínkách, to musí být obrovská psychická zátěž i pro samotné dobrovolníky... A taky únava...

Únava o sobě dává znát ve chvílích zátiší. Tehdy je velmi intenzivní. Přicházejí chvíle vnitřní prázdnoty a prokrastinace, kdy jen ležíte, díváte se do stropu a nejste schopni vstát z postele. Když ale přichází nebezpečí, není na to čas. Prostě vstaneme a jdeme dělat svoji práci.