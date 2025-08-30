Na nejvýše položené chatě v Tatrách končí po půl století český chatař. Výběr nástupce označil za frašku
Po téměř padesáti letech končí na Chatě pod Rysy legendární český chatař Viktor Beránek. Nejvýše položenou turistickou chatu ve Vysokých Tatrách spravoval od roku 1977. O výměně na prestižním postu rozhodly ve výběrovém řízení Klub slovenských turistů a horolezecký spolek James. Beránek proces označil za frašku.
O Viktoru Beránkovi se mluví jako o králi Rysů. Toto označení je spojené se Svobodným královstvím Rysy, které je neoficiálně vyhlášené na Chatě pod Rysy. Symbolizuje, že hory jsou svým vlastním světem, daleko od civilizace a odkazuje to na svobodu, která je pro Beránka důležitým aspektem života v horách.
„Největší roli sehrála ta svoboda. Já jsem odešel kvůli horám. Nejen kvůli tý kráse, ale kvůli tomu, že jsem byl svobodný, že jsem mohl žít naplno a dělat to, co jsem chtěl,“ říká Beránek v úryvku z filmu Svoboda pod nákladem.
Beránek se za těch 50 let skutečně stal nedílnou součástí Tater. Jeho střídání tak vyvolalo vlnu reakcí ve slovenské horalské komunitě.
I jako zkušený horal zůstával Beránek vždy opatrný. To, že v horách musí člověk být skutečně důsledný, připomínal i návštěvníkům.
„Ta příroda od tebe chce, abys byl aspoň dvěstěprocentní. Ona ti nic neodpustí, ta příroda. Špatně sis sbalil ruksak a je vichřice a odnesla ti péřovku, no a zmrzneš, sorry,“ varuje v jedné z dochovaných nahrávek.
Nové výběrové řízení označil bývalý správce Chaty pod Rysy za frašku. V příspěvku na sociální síti naznačil, že výběrové řízení mělo být neférové a předjednané. Vítězi řízení a příštímu chataři Jánu Ševčíkovi přišel průběh přijímacího řízení standardní.
„Nevím, je to jeho subjektivní dojem, že je to fraška, no. Mě tam taky grilovali. Měl jsem tam svojí prezentaci, dostával jsem potom otázky, dostal jsem i otázky, které jsem nečekal…,“ popisuje Ševčík.
Majitele chaty ze spolku James a Klubu slovenských turistů se zatím pro vyjádření zastihnout nepodařilo. Ševčík je aktuálně nosičem s dvacetiletou zkušeností v Tatrách a pracuje na Téryho chatě. Popsal, že na Rysech má v plánu například modernizaci technického zázemí.