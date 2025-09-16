Na ofenzivě do Gazy se podílí přes 100 tisíc vojáků. Je to mimořádně riskantní operace, říká Macko
Izraelská armáda zahájila očekávanou pozemní ofenzívu ve městě Gaza, předcházelo jí masivní bombardování. Vyzvala také všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jihu Pásma Gazy. „Je to mimořádně složitá operace, i proto, že část obyvatelstva neuposlechla výzvy k evakuaci,“ komentuje ofenzivu Pavel Macko, bývalý nejvýše postavený Slovák v organizaci NATO.
Můžete popsat, jakým způsobem teď v Gaze bojuje izraelská armáda a jaké zbraně nasadila?
Izrael přistoupil k hlavní fází pozemní operace. Bude to boj v zastavěném prostoru a použije na to úplně všechno, co má. Samotná operace začala leteckými údery na zhruba 500 cílů v celém městě a následuje průnik přímo do města – obrněnou technikou, speciálními jednotkami, výsadkáři, každý má nějaký specializovaný úkol.
Poté, co v úterý izraelská armáda zahájila rozšířenou pozemní operaci ve městě Gaza, se desítky tisíc obyvatel snaží opustit severní část města. Poslechněte si rozhovor o invazi do Gazy s Pavlem Mackem.
Bude probíhat intenzivní boj ve městě. Izrael doteď kontroloval 40 procent území města, stanovil si zhruba cíle a rozmístění sil Hamásu. Teď se bude snažit obsadit celé město a získat nad ním vojenskou kontrolu.
Město Gaza má rozlohu zhruba 50 kilometrů čtverečních. Žije v něm zhruba 600 000 obyvatel. Dá se odhadovat, kolik vojáků je potřeba do takové operace nasadit?
Izrael do této operace nasadil pět divizí, které jsou přímo v této operaci. K tomu zmobilizoval 60 000 záloh, to znamená, bavíme se zhruba o 100-120 tisíců vojáků, kteří se přímo podílí na operaci v městě samotném.
Vidíme, že tam mají 162. divizi, která je vyloženě specializovaná na boj v zastavěných prostorech, která se bude soustředit na tunely a na velící body. Máme tam výsadkovou divizi speciálních síl, která bude dělat takové ty přesně cílené, rychlé údery. Pak tam máme obrněnou techniku, která má okolo města vytvořit neprodyšný kordon, plus další podpůrné jednotky včetně palebné podpory a dronových operátorů.
Doporučená evakuace
Jedna věc je město dobýt, druhá je ho obsadit. Co si představit pod tím, když Izrael chce město Gaza obsadit? Co je potřeba k tomu držet takové město pod kontrolou a zároveň zajistit bezpečí civilistů?
To je přesně ten moment, který teď nastává. Doteď to byly skoro jen letecké údery a také izolované razie, údery na konkrétní cíle. Teď Izrael vstupuje přímo do města, bude udržovat vnější perimetr a uvnitř města bude mít rozmístěné bezpečnostní jednotky.
Ty budou postupně prohledávat každý objekt, i tunelové komplexy, a budou se snažit dočistit prostor. Je to mimořádně složitá operace, i proto, že část obyvatelstva neuposlechla výzvy k evakuaci a se ve městě skrývá, nebo se tam snaží přežít.
Co tahle pozemní operace znamená pro izraelská rukojmí? Dá se odvodit, že buď armáda na jejich osvobození rezignovala, nebo současně s pozemní operací probíhá nějaká záchranná operace?
Dá se předpokládat i z toho, jak jsou nasazené jednotky, že o části těchto rukojmí vědí, kde přibližně jsou, a proto tam jsou speciální síly a výsadkáři, kteří jsou připraveni vykonat takové operace osvobození zajatých osob a rukojmích.
Ale samozřejmě je to mimořádně riskantní operace. Hamás doteď využíval tato rukojmí jako živé štíty, a to se dá předpokládat, že využije i teď. Je ohrožený život těchto rukojmí. Na druhé straně Hamás ani po dvou letech nebyl ochotný vydat všechna rukojmí v rámci vyjednávání.
Popsali jsme, jak postupuje izraelská armáda. Ale víme, jakým způsobem bojuje Hamás a je jasné, co má k dispozici za zbraně?
Hamás má rozdělené město Gaza zhruba do pěti, šesti obranných zón, kde každá z nich je ovládaná takzvaným praporem. Mají snipery, kteří jsou ve výškových budovách, proto jsme viděli ty letecké údery na některé výškové budovy.
Mají mnoho nástražných výbušných systémů, protitankové zbraně, ruční zbraně, používají minomety a mají stále nějaké zásoby raket. Hlavně mají krytí v zastavěném prostoru mezi obyvatelstvem a navíc rozsáhlou síť podzemních tunelů.
Bude to klasický guerillový boj ze strany Hamásu, kde se bude snažit útočit do týlu postupujících izraelských jednotek.
Více obětí
Už jste to částečně naznačil, ale jaká je při takovém způsobu boje na obou stranách situace obyvatel Gazy, kteří zůstali ve městě? Kde je pro ně teď nejbezpečněji?
Nejbezpečněji je pro ně v uprchlických táborech mimo město Gaza. Evakuovaných bylo asi 350 tisíc lidí, zbytek zůstal ve městě, v troskách a jsou vystaveni extrémnímu riziku.
Dá se ale říct, že Izrael i proto vydal varování na evakuaci, že se snaží minimalizovat ztráty, ale nedají se úplně vyloučit.
Nejspíš stoupne počet obětí na životech civilistů, stoupnou oběti i na izraelské straně. Protože v takto nepřehledném terénu jsou i oni zranitelnější.
Podle informací, co máme, Hamás nechtěl, aby část těchto civilistů odtamtud odešla, protože mu poskytují ochranný štít. Izrael se snaží minimalizovat kolaterální ztráty, ale vzhledem k charakteru bojiště, nepřehlednosti situace a používaní bomb a zbraní budou i vyšší ztráty na civilním obyvatelstvu.
Dá se odhadnout, jak dlouho může Izraeli trvat město obsadit? Nebo se mu to ani nemusí povést?
Nemusí se mu to povést. To by záviselo od toho, jak vysoké by byly ztráty a jaké komplikace by nastaly, ale Izrael tuto operaci plánoval do detailů dva týdny, dále ji vyšší měsíce připravoval. V každém případě je potřeba počítat s několika týdny intenzivní fáze, kdy uvidíme manévry vojsk.
Potom nastane rozmístění vojsk na své pozice a postupné dočisťování prostoru. Takže tato velmi aktivní fáze by mohla trvat několik týdnů, následná etapa možná i několik měsíců. A budou čekat na to, až to převezme někdo jiný, například nějaké spojené arabské sily.