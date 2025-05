,Na Okoř je cesta.‘ Čeští krajané zpívali trampské písničky na velvyslanectví v kanadské Ottawě

České trampské a folkové písničky znějí i za Atlantikem. Čeští krajané, kteří milují přírodu a táboření, je zpívají v kanadské provincii Ontario. Ještě sice nevyrazili do lesů, ale už si společně zazpívali na českém velvyslanectví v Ottawě. Hrála skupina Buck Lake, která nese název chatové osady na břehu stejnojmenného jezera v provincii Ontario jižně od kanadské metropole. Od stálého zpravodaje Ottawa 15:14 3. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídrem skupiny Buck Lake je Miloš Králík, který v Kanadě žije už 56 let | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Kytary, banjo, příčná flétna a několik foukacích harmonik, to jsou instrumenty trampské skupiny Buck Lake, která vystoupila na Velvyslanectví České republiky v kanadské Ottawě.

Lídrem skupiny Buck Lake je Miloš Králík, který v Kanadě žije už 56 let. Písničkový večer na velvyslanectví v Ottawě je jen předzvěstí většího trampského setkání přímo v osadě. „Vždycky se nás dá do kupy tak 30, 40 a máme vynikající víkend. To není vítání jara, je to přímo jako letní slezina,“ popisuje Miloš Králík.

Setkání s českou kulturou, literaturou i vážnou hudbou pořádá česká diplomatická mise v Ottawě každý měsíc. Tentokrát diváci nejen poslouchali, ale nadšeně se i zapojili do zpěvu. Kdo neznal text, díval se do půjčených zpěvníků. Jako Marie a Jan Šťovíčkovi. „Polovinu známe nazpaměť, ale některý vůbec ne,“ říká Marie. „Každý rok na chatě míváme takzvanou živáňskou. Tam Miloš jezdil a po 25 let se tam zpívalo,“ dodává.

Pro diváky byly připraveny zpěvníky, aby se mohli připojit | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Setkání se zúčastnila i paní Dana, která měla na krku vyřezávaný amulet – pírko s nápisem ,Buck Lake 2022‘. „To je znak Buck Lake, odtud jsou tady ti všichni muzikanti a kde se občas scházíme. My jezdíme až z Toronta. Je tam super parta, skvělá hudba, dobré pití, vynikající jídlo a perfektní zábava,“ vysvětluje Dana.

Na otázku, zda si Češi v Kanadě takto jen letmo připomínají rodnou zemi, nebo zda je to spíše způsob, jak zůstat v sepětí s českou komunitou, odpovídá Tonda, další účastník setkání: „Sdružuje nás jednak společný jazyk a jednak jsme kamarádi. My už se s Milošem známe přes 50 let, a to je dost silné pouto.“

Mezi zpěváky českých trampských písniček byla i rodilá Kanaďanka Linda, manželka kapelníka Miloše Králíka. „Linda s námi ráda zpívá všechny české písničky. Když ji člověk slyší zpívat, tak ani nepozná, že nemluví česky,“ směje se Miloš.

Podle paní Lindy jsou trampské písničky krásně melodické. Sice slovům nerozumí, ale manžel jí obsah jednotlivých písní převyprávěl. Aby se začlenila do české komunity, musela se trampské písničky zkrátka naučit. Nejdřív si texty přepisovala foneticky, aby věděla, jak správně vyslovovat. S Milošem Králíkem jsou spolu přes 50 let, takže většinu písniček už umí nazpaměť.

V Kanadě se zatím jaro jen nesměle hlásí o slovo. Až se ale doopravdy oteplí a bude čas na táboření, sejdou se čeští krajané u táborového ohně u jezera Buck Lake.

Skupina Buck Lake na českém velvyslanectví v Ottawě | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas