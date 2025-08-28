Na oslavy konce války dorazí do Číny 26 politiků včetně Kim Čong-una a Putina

Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který opouští svou zemi jen výjimečně, se příští týden vypraví do Číny na oslavu konce druhé světové války. Informují o tom světové agentury s odkazem na oficiální čínská a severokorejská média. Na slavnostní vojenskou přehlídku dorazí politici 26 zemí včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedla agentura Nová Čína.

Peking Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ruský prezident Vladimir Putin veze Kim Čong-una během své červnové návštěvy Severní Koreje

Ruský prezident Vladimir Putin veze Kim Čong-una během své červnové návštěvy Severní Koreje | Foto: KCNA/Pictorial Press Ltd/Alamy/Alamy | Zdroj: Profimedia

Čína je dlouhá léta nejdůležitějším spojencem severokorejské diktatury, v posledních letech však podle agentury AP vztahy poněkud ochably a Pchjongjang se je snaží posílit. Kim se naposledy do Pekingu vypravil v roce 2019, nyní přijede na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, potvrdila KLDR, aniž uvedla podrobnosti o délce návštěvy.

Čína si 80. výročí konce války připomene 3. září a na vojenskou přehlídku dorazí i Putin. Ten má být podle dřívějších informací agentury TASS v Číně na přelomu srpna a září na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).

Účast státníků západních zemí se na oslavách neočekává, napsala AP.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme