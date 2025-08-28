Na oslavy konce války dorazí do Číny 26 politiků včetně Kim Čong-una a Putina
Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který opouští svou zemi jen výjimečně, se příští týden vypraví do Číny na oslavu konce druhé světové války. Informují o tom světové agentury s odkazem na oficiální čínská a severokorejská média. Na slavnostní vojenskou přehlídku dorazí politici 26 zemí včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedla agentura Nová Čína.
Čína je dlouhá léta nejdůležitějším spojencem severokorejské diktatury, v posledních letech však podle agentury AP vztahy poněkud ochably a Pchjongjang se je snaží posílit. Kim se naposledy do Pekingu vypravil v roce 2019, nyní přijede na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, potvrdila KLDR, aniž uvedla podrobnosti o délce návštěvy.
Čína si 80. výročí konce války připomene 3. září a na vojenskou přehlídku dorazí i Putin. Ten má být podle dřívějších informací agentury TASS v Číně na přelomu srpna a září na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).
Účast státníků západních zemí se na oslavách neočekává, napsala AP.