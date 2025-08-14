Na přihlášení ke korespondenční volbě zbývá 10 dní. ‚Je to geniální nápad,‘ říká Češka žijící v USA
Letos poprvé mohou čeští občané žijící v cizině hlasovat v parlamentních volbách korespondenčně. Hlasy budou ještě posílat v papírové podobě. Zatím ne elektronicky. Přes bankovní identitu, nebo datovou schránku se ale mohou k hlasování v zahraničí přihlásit. Mají na to už jen 10 dní.
Ještě 10 dnů mají čeští občané žijící v zahraničí, aby se nechali zapsat do zvláštního seznamu voličů na tamních zastupitelských úřadech a mohli korespondenčně odevzdat svůj hlas v říjnových parlamentních volbách.
Zjišťovali jsme zájem o korespondenční hlasování mezi Čechy ve Spojených státech
Zájem o korespondenční hlasování není tak velký, jak ministerstvo zahraničí očekávalo. Například ve Spojených státech je v Texasu na jihu zájem znatelný, na samém severu na Aljašce nízký.
Odtamtud to totiž bylo vždycky velmi daleko a drahé létat hlasovat na některý z konzulátů.
Tady jsou názory a postřehy českých občanů z těchto dvou amerických států.
‚Geniální nápad‘
Jan Vošahlík žije ve Spojených státech už 13 let. Předtím volil na konzulátech, teď má šanci poprvé volit korespondenčně. „Už jsem se zaregistroval přes aplikaci Portál občana. Zatím to vypadá, že to bylo jednoduché a měl bych být v systému," popisuje.
„Přečetl jsem si instrukce, měly by dorazit lístky, zvolím a pošlu je zpátky v časovém termínu. Jediné z čeho mám strach je, jestli pošta dorazí. Určitě je to super věc,“ dodává.
„Lítali jsme do Chicaga. Spoustu Čechů nechtělo cestu absolvovat. Cesta korespondenční volby je geniální nápad. Je to napsáno velmi srozumitelně a bude to pro nás jednodušší,“ vysvětluje Lenka Pavlová žijící v Austinu.
„Nikdy jsem nevolila v Americe. V Čechách již nejsem 25 let a sleduju politiku jenom z dálky. Tím, že tam nežiju, my nepřipadá úplně správné, abych rozhodovala o tom co je správné v politické stránce v Čechách,“ říká paní Irena.
Ne všichni čeští občané žijící ve Spojených státech tedy možnost korespondenční volby chtějí využít. Důležité ale je, že tu možnost mají.