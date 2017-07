Letiště na řeckém ostrovu Kos je po zemětřesení opět v provozu, žádní Češi nebyli zranění

Z Prahy zatím stále neodletělo letadlo, které mělo startovat v 04.40 SELČ. Ranní spoj z Brna se startem v 05:00 SELČ se nakonec na cestu vydal krátce po 08.30 SELČ.

Ráno řecká rozhlasová stanice Radiofono informovala, že letiště začíná obnovovat provoz. Podle mluvčího cestovní kanceléře Fisher Petra Bezděka letiště prošlo kontrolou statika a už je v provozu, informoval Radiožurnál.

Klienti CK Exim Tours a Alexandria na Kosu a v Turecku jsou v pořádku. Problémy zatím nastaly v jednom z hotelů, který byl evakuován kvůli popraskaným zdem.

Do Česka by se měla dopoledne vracet dvě letadla - jedno má dorazit do Prahy v 11.15 SELČ. Brněnský let má podle webové stránky tamního letiště už teď zhruba tři hodiny zpoždění i na návratu a nyní je očekáván ve 14.10 SELČ. Z Kosu už se zpožděním odletěl první spoj do Prahy.

Zemětřesení mělo centrum v Egejském moři, nejsilněji byl postižen Kos, ale záchvěvy pocítili také v Turecku a na ostrově Rhodos. Podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka jsou čeští turisté na Kosu v pořádku.