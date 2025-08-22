ONLINE: Na Slovensko a do Maďarska nepoteče pět dní ropa. Země si stěžují na Ukrajinu
Ukrajinské drony zaútočily na ropovod Družba, tentokrát v Brjanské oblasti na západě Ruska. S odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho o tom v pátek informují tiskové agentury. Drony zasáhly přečerpávací stanici Uneča. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na facebooku informoval, že dodávky ropy do Maďarska jsou opět přerušeny. Později oznámil přerušení dodávek i slovenský přepravce ropy Transpetrol.
Brovdi zveřejnil záběry požáru, který podle něj nálet způsobil. O ohni, který podle něj vzplanul v důsledku ukrajinských raketových a dronových útoků, pak informoval i gubernátor ruské Brjanské oblasti Alexander Bogomaz. Požár už byl podle něj uhašen, píše agentura Reuters.
„V noci jsme dostali zprávu o novém útoku na ropovod Družba na rusko-běloruské hranici – už potřetí za krátkou dobu. Dodávky ropy do Maďarska jsou opět zastaveny!“, napsal Szijjártó.
Ukrajinská armáda znovu útočila na ruský ropovod Družba, drony zasáhly přečerpávací stanici
Číst článek
„Dodávky ropy na Slovensko ropovodem Družba byly přerušeny 21. srpna 2025 večer,“ uvedla slovenská společnost Transpetrol. „K přerušení toku ropy došlo mimo území Slovenské republiky,“ dodala.
Maďarsko a Slovensko uvedly, že v důsledku útoku by dodávky ropy mohly být přerušeny nejméně pět dní. Zároveň vyzvaly Evropskou komisi (EK), aby jim bezpečnost energetických dodávek garantovala.
Bogomaz už ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelu dvou ukrajinských dronů, aniž by podle něj způsobily škody, napsal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba.
Szijjártó informoval o přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba už v pondělí a spolu s ním i Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství. Nyní jsou opět přerušeny.