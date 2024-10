Na stěnách jsme měli cizí tapety, na zahradě pohovku, popisuje muž z Floridy následky hurikánů

Na Floridě stále odklízejí následky hurikánu Milton, který střední oblast poloostrova zasáhl minulý týden. V kombinaci s předchozím hurikánem Helene napáchala větrná smršť škody za miliardy korun. Jedním s výrazně poškozených míst je obec Venice asi 80 km jižně od města Tampa. Domy některých obyvatel leží na dohled od pláže. Rozbouřené moře proměnilo obec v krajinu podobnou jejímu italskému jmenovci. Totiž Benátkám. Od stálého zpravodaje Tampa 14:53 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené věci ze zaplavených domů vynesli lidé na ulice | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Vlny dosahovaly výšky skoro tří metrů. To bylo vůbec nejvíc, co kdy lidé žijící v oblasti kolem pobřežního města Venice viděli. Manželům Robertsonovým se při hurikánu Helene dostala voda do jejich domu ležícího asi 50 metrů od pláže. Stalo se to poprvé od 80. let minulého století, kdy si dům koupili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Floridy

Hurikán Helene byl podle Brada Robertson kritickou zkouškou. Snáz se prý člověk ubrání větru. Voda ale pronikne všude. Nečekali, že se jim dostane do domu, a tak nic nevyklízeli. Potopa jim zničila a vzala i některé cennosti. Museli všechno ze zaplaveného domu vytahat ven na ulici. Tam se navršily velké hromady trosek a harampádí. Město je ale před příchodem dalšího hurikánu nestačilo odklidit.

Před příchodem hurikánu Milton se Robertsonovi stejně jako všichni z jejich čtvrti evakuovali. Rozloučili se s domem a odešli do bezpečí. Dům hurikán přežil. Po návratu je ale čekalo nemilé překvapení.

„Když jsme se vrátili, šli jsme k našemu domu zezadu a našli jsme tam ledničku, kterou jsme nikdy neměli. Taky starožitnou žlutou židli, která nebyla naše. Našli jsme tam krásnou rozkládací modrou sedačku, která nám nepatřila. Další kus nábytku nám prorazil vchodové dveře. Takže všechen ten nepořádek jsme měli nahrnutý v domě,“ popisuje muž pro Radiožurnál.

Brad Robertson se svou rodinou by chtěl na Floridě zůstat, musí si ale rozmyslet, zda dům předělat, nebo se odstěhovat do jiného | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Nejhorší bylo, že jak lidé strhávali tapety ze stěn, aby je vysušili, vyhodili to všechno ven před domy. A my jsme ty kusy cizích tapet měli všude po stěnách. Kdybyste sem přišel jen o pár hodin dřív, viděl byste to. Vypadalo to tu jako po bitvě,“ říká.

Brad Robertson zatím neví, co bude dál dělat s domem. Sice pevným, betonovým, ale náchylným na zaplavení hurikánem. Možná nechají přízemí jako garáž a sklad a obytné prostory postaví jako první patro. To by je nějaký čas mohlo před hurikány uchránit. Na otázku, proč jsou teď hurikány ničivější než dřív, má Brad Robertson jednoduchou odpověď.

Poničený dům manželů Robertsonových | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Vysvětlení, které vidím jako jasné, je, že se Mexický záliv stále otepluje. Je teplejší než kdy dřív. Nedávno jsem viděl nějaké mapy. Ukazovaly, že hurikány se tvořily v Atlantiku a přicházely na východní pobřeží Floridy. V posledních 15 letech ale stále častěji vznikají v Mexickém zálivu. Je to takový kotel s horkou vodou, kde se vaří hurikány,“ zažívá Brad Robertson klimatickou změnu na vlastní kůži.

Vysavače, matrace, ledničky a spoustu dalšího vybavení voda zničila | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Bydleli s rodinou v mnoha částech Spojených států. Třeba ve Vermontu na severu si zvykli na velké množství sněhu. Když se tam byli podívat za pět let, sněhu bylo méně a bylo tam tepleji. Podle něj si musí lidé připustit, že na ně má změna klimatu vliv.

Brad Robertson se zatím z Venice stěhovat nechce. Mají to tam s manželkou rádi. Možná se přestěhují o pár mil dál do vnitrozemí. Postaví si tam dům odolný proti větru. Je si ale vědom toho, že před velkou vodou ho těžko ochrání.