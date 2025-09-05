Na stránkách módního řetězce se objevila fotka obviněného z vraždy, společnost to vyšetřuje

Na internetových stránkách čínského řetězce s rychlou módou se krátce objevila fotografie, na níž byl Luigi Mangione, muž obviněný z vraždy šéfa zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona. Obrázek, na němž Mangione údajně předvádí bílé květované tričko za jedenáct dolarů, se na webu zobrazil v úterý večer. Zboží se okamžitě vyprodalo a řetězec obrázek stáhl.

Luigi Mangione

Luigi Mangione | Foto: Curtis Means | Zdroj: Reuters

Není jasné, jak snímek vznikl. Společnost uvedla, že jej poskytl dodavatel a nevyloučila, že mohlo jít o výsledek využití umělé inteligence.

„Obrázek byl po odhalení okamžitě odstraněn. Na naší platformě platí přísná pravidla pro všechny položky, proto provádíme důkladné vyšetřování a zpřísníme kontrolní mechanismy,“ oznámila firma v prohlášení.

Sedmadvacetiletý Mangione je v současnosti ve vazbě v brooklynské Metropolitní vazební věznici, kde je držen i producent Sean „Diddy“ Combs. Čelí čtyřem federálním obviněním souvisejícím se střelbou z loňského prosince v centru Manhattanu, při níž byl zastřelen CEO UnitedHealthcare Brian Thompson.

Pokud bude Mangione uznán vinným z vraždy spáchané střelnou zbraní, hrozí mu i trest smrti. Obžalovaný se ve všech bodech obžaloby prohlásil za nevinného. Jeho právníci odmítají případ komentovat.

Podle prokurátorů představuje Mangione trvalou hrozbu, protože se snaží normalizovat násilí jako prostředek politického a ideologického boje. V soudním podání citovali nedávný útok v sídle americké NFL, kde střelec zabil čtyři lidi včetně policisty a zranil další, přičemž se měl inspirovat právě Mangionem.

„Od vraždy začaly určité skupiny, které se k obžalovanému otevřeně hlásí, vnímat násilí jako přijatelnou, nebo dokonce nezbytnou alternativu k politické debatě,“ napsali prokurátoři. Datum procesu zatím stanoveno není. Federální soud v Manhattanu zatím neurčil, kdy bude proces s Mangionem zahájen.

