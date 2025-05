Na studium na Harvardu se chystal roky, teď je ohroženo. Českému studentovi hrozí, že mu zruší víza

Harvardova univerzita zřejmě přijde o důležitou část svých příjmů - zahraniční studenty. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa je univerzitě zakázala přijímat a ti stávající mají přejít na jiné univerzity. Na prestižní univerzitu se chystá i český student Tomáš Čakloš. „Teď je nejdůležitější počkat, jak se situace vyvine. Harvard bude pravděpodobně tu věc žalovat a bude otázkou, jak rozhodnou soudy,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 11:09 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Administrativa Donald Trumpa zakázala Harvardově univerzitě přijímat zahraniční studenty (ilustrační foto) | Foto: Faith Ninivaggi | Zdroj: Reuters

Vy máte začít studovat od léta. Už vás univerzita informovala o dalším postupu nebo chytáte zprávy pouze z médií?

Zatím jsme byli informováni, že máme počkat, že si univerzita je vědoma požadavku, ale považuje ho za nezákonný a počítá s tím, že všichni zahraniční studenti by na ni měli studovat.

Od kdy máte začít studovat?

Už za týden. My máme první už první dva měsíce online výuky a potom od začátku srpna fyzickou výuku přímo ve Spojených státech.

Co máte v plánu studovat na Harvardu? A kdy jste měl přesně odjíždět?

Já nastupuji na postgraduální studium vzdělávací politiky, což je studium, které je velmi postavené na studentech celého světa, kteří se tam sjíždějí často už po nějaké části kariéry, což je i můj případ. A chystám se odjíždět na konci července.

To znamená, že už máte letenky a všechno prakticky připravené.

Ano, koupil jsem si letenky asi hodinu před tím, než přišlo oznámení, že tam nemůžeme jet.

Budete odjíždět do Spojených států? Existuje pro vás varianta, že byste studoval na jiné škole?

To je zatím předčasné. Celý zákaz spočívá v tom, že zahraničním studentům nebudou přidělena víza nebo jim budou odebrána. To znamená, že za stávajících okolností já nebudu vpuštěn do Spojených států. Ale myslím si, že teď je nejdůležitější počkat, jak se situace vyvine. Harvard bude pravděpodobně tu věc žalovat a bude otázkou, jak rozhodnou soudy.

Letět do USA by pro vás tedy prakticky mohlo znamenat, že byste se na letišti otočil a jel zpátky.

Ano, ale to bych nejspíš věděl už předem, protože by mi byla odebrána víza.

Jak dlouho jste se na studium na Harvardu připravoval a jak těžké bylo se tam dostat?

Já jsem se na to chystal už řadu let. Potřeboval jsem dokončit nějakou moji dosavadní práci ve vzdělávací politice a dobře si to naplánovat. Potom trvalo asi rok se tím zabývat. Je poměrně dost časově náročné dát dohromady přihlášku, doporučující dopisy, napsat eseje a projít rozsáhlým výběrovým řízením. A potom na to shánět peníze a dávat dohromady veškerou administrativu. Je to proces, kterým jsem především poslední půlrok trávil dost času.

Chcete v USA studovat kvůli prestiži nebo je to o konkrétním oboru?

Je to o tom konkrétním oboru a zároveň i o prestiži. Ta přitahuje lidi, kteří po celém světě dělají velmi zajímavé věci. Není to o tom mít nálepku konkrétní univerzity, ale o tom, že na takové škole potkáte lidi z celého světa, kteří jsou špičky ve svém oboru, ať už akademicky nebo prakticky.

To ze všeho nejvíc umožňuje rozvíjet, co tam děláme. Já nastupuji ke studiu vzdělávací politiky a tam jsou studijní programy vyloženě postavené tak, že se v nich potkávají lidi ze světa, kteří se snaží proměňovat a transformovat vzdělávání a společně rozvíjejí a zkoumají, jak se posouvat ještě dál.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa teď říká, že škola ohrožuje bezpečnost, protože na ni bují antisemitismus a je v rozporu s americkými hodnotami. Co to s vámi dělá?

Vnímá to jako další ne úplně překvapivou eskalaci konfliktu mezi Bílým domem a Harvardem a jako snahu potlačovat akademické svobody, svobodu výzkumu a svobodu vzdělávání, které se zatím Harvard snaží hájit.