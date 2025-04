Na světě proběhlo loni nejvíce poprav od roku 2015. Do statistik se tradičně nezapočítává Čína či Vietnam

Počet veřejně známých vykonaných trestů smrti byl loni nejvyšší od roku 2015. Uvádí to ve své každoroční zprávě organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Podle jejích statistik bylo vloni popraveno 1518 lidí, z nichž téměř dvě třetiny připadají na Írán. Mimo statistiku je ale Čína, kde se podle odhadů uskutečňuje několik tisíc poprav ročně. Teherán 11:32 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězeň, ilustrační foto | Foto: Jose Cabezas | Zdroj: Reuters

Meziročně počet vykonaných poprav, o kterých jsou dostupné údaje, vzrostl o 32 procent. Přes 90 procent těchto poprav připadá na země na Blízkém východě, kde se počet zvýšil o téměř 40 procent. V Saúdské Arábii se počet poprav zdvojnásobil na 345 a v Iráku zčtyřnásobil na 63. Nejvíce trestů smrti vykonal Írán s 972 popravami.

Nejvíce lidí, asi několik tisíc, popravila Čína. „Skutečný rozsah trestu smrti zůstává neznámý, jelikož tento údaj je považován za státní tajemství,“ uvádí Amnesty International. Počet poprav tají i některé další asijské země, například Severní Korea či Vietnam.

Syrské vládní jednotky popravily 134 civilistů z menšiny alavitů. Mezi oběťmi byly i ženy a děti Číst článek

„Trest smrti je odporná praktika, která nemá místo v dnešním světě,“ řekla šéfka Amnesty International Agnès Callamardová. Počet zemí, které vykonávají trest smrti, však podle ní klesá. Loni jich bylo dohromady 15. Výrazně také klesl počet udělených trestů smrti, a to o zhruba pětinu na 2087. Soudy rozhodly o nejvyšších trestech ve 46 zemích, některé státy však ponechávají trest smrti v trestním zákoníku, aniž by popravy fakticky vykonávaly. Podle Callamardové je tak trest smrti ve světe praktikou na ústupu.

Organizace také kritizuje, že zhruba 40 procent poprav bylo vykonáno v souvislosti s porušením protidrogových zákonů. To se týká především Číny, Saúdské Arábie a Íránu.

V Evropě vykonalo loni jedinou popravu Bělorusko. Ve Spojených státech bylo popraveno 25 lidí, což bylo o jednu popravu více než v roce 2023. Nový americký prezident Donald Trump ale opakovaně tvrdí, že bude usilovat o častější používání trestu smrti. To by mohlo mít vliv především u kauz před federálními soudy. Federální prokurátoři totiž musí brát v potaz nařízení ministryně spravedlnosti Pamely Bondiové, která již uvedla, že bude požadovat trest smrti vždy, kdy to bude možné.