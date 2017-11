Na Ukrajině se chystá velká předvánoční výměna válečných zajatců: domů se vrátí stovky lidí

První fáze výměny by se měla uskutečnit do novoročních a vánočních svátků, napsala agentura TASS. Podle agentury AP by si strany mohly vyměnit více než 400 lidí. Jednalo by se tak o první rozsáhlou výměnu rukojmích v rámci konfliktu, který v zemi propukl v roce 2014.

O doposud zablokovaných jednáních o výměně zajatců debatoval v polovině listopadu s představiteli vzbouřeneckých regionů, kteří v Doněcké a Luhanské oblasti spravují samozvané lidové republiky, ruský prezident Vladimir Putin.

Putin také podpořil iniciativu ukrajinského politika a stoupence Kremlu Viktora Medvedčuka, podle nějž by Kyjev mohl propustit 306 válečných zajatců a proruští povstalci 74 vězněných Ukrajinců. Ukrajinští činitelé přitom tvrdí, že separatisté zadržují až 152 Ukrajinců.

V rámci minských mírových dohod z roku 2015 by si měly strany vyměnit zajatce na základě principu "všechny za všechny". Kyjev však tvrdí, že někteří zadržení nemůžou být propuštění kvůli obviněním ze zabití během nepokojů na kyjevském Náměstí nezávislosti v roce 2014. Jednání o propuštění rukojmích tak byla více než rok zablokovaná, napsal list Ukrajinska pravda.

V minulosti se sporadicky uskutečnilo několik menších výměn zajatců. Loni v květnu se z ruského vězení vrátila ukrajinská letkyně Nadija Savčenková, kterou Kyjev vyměnil s Moskvou za dva Rusy odsouzené na Ukrajině.

Únor 2017 a Nadija Savčenková v doprovodu proruských ozbrojenců během návštěvy vězení v Makiivce (Doněcká oblast), kde samozvaná Doněcká lidová republika drží zajaté ukrajinské vojáky - součást deklarované snahy Savčenkové urychlit proces jejich propuštění.