Na Ukrajině začala platit nová pravidla pro vycestování. Muži musí mít platné vojenské doklady

Několik desítek Ukrajinců už vrátili pohraničníci od hranic poté, co v zemi začal od úterní půlnoci platit nový předpis, podle kterého muži v branném věku nesmějí vycestovat do ciziny, pokud nemají v pořádku záznamy a doklady u vojenských úřadů. Ve středu to uvedl mluvčí pohraniční stráže.

Kyjev 12:09 17. července 2024