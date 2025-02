Na utrácení vlády USA dohlíží 25letý softwarový inženýr. Pracuje pro Muskovu organizaci

Je mu pětadvacet let, nemá bezpečnostní prověrku ani předchozí zkušenosti z vlády. Přesto získal Marko Elez přístup k systémům ministerstva financí Spojených států i k citlivým údajům daňových poplatníků. Exkluzivní přístup, který získal pomocí Elona Muska, ukazuje, jaký vliv může mít miliardář na fungování americké vlády. Washington, D.C. 11:00 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk na inauguraci | Foto: Ricky Carioti | Zdroj: Reuters

Předchozí pracovní zkušenosti čerpal vystudovaný inženýr Marko Elez ve společnosti SpaceX jako softwarový inženýr a na sociální síti X, kde se věnoval výzkumu umělé inteligence. Obě patří miliardářovi Elonu Muskovi, který si Eleze vzal i do své další pracovní štace – do vládní organizace pro úspory (DOGE), kterou se svým nástupem do funkce zřídil nový prezident Donald Trump.

Jelikož DOGE má pomoct s vládními úsporami, jeho zaměstnanci – vybraní Muskem – měli mít přístup ke čtení databází ministerstva financí, aby mohli posoudit, zda a kde dochází ke zbytečnému plýtvání penězi a kde by se dalo ušetřit.

Jak ale napsal server Wired, ve skutečnosti mají přístup daleko větší. Marko Elez například získal administrátorský přístup k systémům ministerstva financí, které je zodpovědné za téměř veškeré platby americké vlády. Může tak měnit přístupy, získat citlivé informace o plátcích daní i upravovat a mazat kritické dokumenty.

„Může tím obejít bezpečnostní opatření a potenciálně způsobit nenapravitelné změny v několika systémech, ke kterým má přístup,“ píše Wired. „S těmito oprávněními můžete udělat cokoliv,“ řekl serveru jeden ze zdrojů, který si přál zůstat v anonymitě.

„Technicky nechápu, proč by se tohle stalo,“ řekl nejmenovaný federální zaměstnanec v IT. „Pokud byste se mě zeptali před týdnem, řekl bych vám, že taková věc by se nestala ani za milion let. Ale teď, kdo ví,“ míní.

Elez není jediný člověk bez vládních zkušeností, kterého si Musk přizval do DOGE. Britský zpravodajský web The Independent napsal, že nejmladším zaměstnancem je 19letý student, jehož otec je majitelem popcornové společnosti. V létě absolvoval stáž v Muskově firmě Neuralink. I dalším nabraným je často do 25 let.

Kritika od demokratů i odborů

Kromě zkušeností s takovou prací nemá nikdo z nich ani bezpečnostní prověrku, na pozici je nemusel schválit ani kongres. Nedochází proto k jejich kontrole. „Kongres nemá skutečnou schopnost zasáhnout a monitorovat, co se děje, protože nejde o skutečné úředníky se zodpovědností. Takže to působí jako nepřátelské převzetí vládní mašinérie nejbohatším mužem světa,“ cituje The Independent profesora veřejné správy Dona Moynihana.

První neshody už vedly k malému vítězství Muska. Když si na udělení přístupů do systémů zaměstnancům DOGE stěžoval ministr financí David Lebryk, dostal nařízené volno. Následně podal rezignaci. Ve funkci tak vydržel jen osm dní. „Lebrykova rezignace bude sloužit jako příklad. V souvislosti s tím jakýkoliv odpor nebo nesouhlas ustupuje a všechno, co jsem slyšel od vedení, naznačuje, že zamýšlí dát DOGE to, o co požádá,“ popsal pro Wired jeden z oslovených zdrojů.

Demokrat Chuck Schumer o agentuře DOGE mluví jako o stínové vládě. „DOGE není skutečná vládní agentura. Nemá žádnou autoritu k tomu, aby dělala rozhodnutí o vládním utrácení,“ kritizuje.

I zastavení plateb totiž může Elez se svým přístupem ovlivnit. „Zastaví DOGE platby programům schválených kongresem, když se Donald Trump rozhodne, že je nemá rád?“ ptá se.

Kromě demokratů se ozvaly i zaměstnanecké odbory. V pondělí podle The Independent ohlásily, že žalují Trumpovu administrativu, aby došlo k zablokování přístupu k soukromým datům.