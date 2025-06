Klíč ke Kremlu. Kdo je ‚kolektivní Putin‘?

Středověká pevnost Kreml vypadá pro své červené zdi a barevné kopule jako hrad z pohádky. Uvnitř se nachází nejvýznamnější ruské pravoslavné chrámy a paláce plné uměleckých a historických pokladů. Když se dnes mluví o Kremlu, myslí se hlavně oficiální sídlo prezidenta Ruské federace. A za dobu vlády Vladimira Putina se Kreml stal symbolem agresivní propagandy a uzavřeného centra moci, o jehož fungování koluje řada nejasností a mýtů. Praha 0:10 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská vlajka nad Kremlem | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Otevřít alespoň pomyslných pár dveří Kremlu se v podcastu Na Východ! pokoušejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup za pomoci jednoho z největších znalců současného Kremlu, britské novinářky Catherine Beltonové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak to chodí v Kremlu? V podcastu Na Východ! to přibližuje znalkyně Ruska Catherine Beltonová z The Washington Post

Jako bývalá zpravodajka listu Financial Times v Moskvě měla přístup k ruským elitám a špičkám vlády. „Pro ně je status mít rozhovor ve Financial Times, připadají si potom jako velcí kluci,“ připomíná reputaci těchto novin v Rusku Ondřej Soukup. Je to také médium, kudy můžou ruští činitelé „vzkazovat“ nejrůznější zprávy Západu.

V současnosti působí Catherine Beltonová v americkém deníku Washington Post. Podle ní se do označení „kolektivní Putin“ vejde skutečně malý kolektiv. V nejužším kruhu mluvíme o čtyřech lidech – včetně samotného Vladimira Putina.

‚Rusko předstírá sebevědomí.‘ Na konferenci Českého rozhlasu Plus promluvili Beltonová a Pomerantsev Číst článek

Kolem nich ale existují okruhy dalších osob, které jednak soutěží o přízeň této vrcholné čtyřky, jednak jsou nejrůznějšími způsoby provázány vzájemnými službami, byznysovými zájmy, kompromitujícími materiály nebo korupcí.

Mocenskou strukturu také výrazně udržuje při životě nejasnost příkazů, které lidé na nižších příčkách moci musejí být schopni vyčíst mezi řádky a z nejasných slov svých nadřízených.

A, jak v podcastu dále rozebírají Josef Pazderka s Ondřejem Soukupem, roli tu hrají samozřejmě i peníze. Pro jejich hromadění se v souvislosti s Kremlem používá slovo „obščak“, v žargonu kriminálníků jakási společná kasa.

Kamery a uzavřené schůzky

3:45 Telegram má vazby na lidi z Kremlu. Přepněte na WhatsApp nebo Signal, radí odborníci Číst článek

Co přesně se děje za zdmi Kremlu, je pro média těžké zjistit. Josef Pazderka připomíná, že prezidentské sídlo je nejstřeženějším místem v zemi, navíc odříznuté z jedné strany řekou, z druhé Rudým náměstím, a jakákoli městská zástavba se nachází relativně daleko.

„Kreml je prošpikovaný kamerami a dalšími bezpečnostními věcmi, takže když chceš mít pro televizi záběr s Kremlem, musíš na most. A stejně, kdykoli se tam objevíš a vytáhneš stativ, tak do pár minut přiběhne ochranka, co tam děláš,“ přidává Josef Pazderka své postřehy z praxe zahraničního zpravodaje.

O to kurióznější jsou – zatím nepotvrzené – zprávy o úspěšném proniknutí amerických tajných služeb na uzavřené schůzky „kolektivního Putina“ těsně před zahájením celoplošné invaze na Ukrajinu.

Catherine Belton na konferenci Českého rozhlasu Plus Pravda v pohybu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Catherine Belton na konferenci Českého rozhlasu Plus Pravda v pohybu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V podcastu Na Východ! je komentuje i Catherine Beltonová na základě svých rozhovorů s lidmi z okolí Vladimira Putina. „Teď v květnu jsme se dozvěděli, že Putin brojí proti používání jakýchkoli západních systémů, ať už je to Zoom, Microsoft nebo Google. Chce je úplně odstranit, protože západní zpravodajské služby se do nich zjevně umějí nabourat, když potřebují,“ říká mimo jiné.

Kdo jsou lidé kolem Vladimira Putina a jaké společné zkušenosti je spojují? Kolik lidí se reálně mohlo podílet na rozhodnutí napadnout Ukrajinu a jaký počet nyní válku řídí? A jak přispěla Ruská geografická společnost k vytvoření současného, agresivního politického světonázoru o tom, že Rusko se musí vrátit na globální scénu jako významný aktér? Poslechněte si celý rozhovor nahoře.