Na východě Německa se ztratil třináctiletý chlapec z Česka. Policie žádá o pomoc
Více než 100 policistů a záchranářů v úterý na východě Německa v okolí jezera Silbersee pátrá po třináctiletém chlapci z Česka, který se zde v neděli večer ztratil rodičům. Informuje o tom server deníku Leipziger Volkszeitung.
Mladík se ztratil při dovolené v saském okrese Budyšín (Bautzen) z kempu u jezera, které leží u obce Friedersdorf. Od té doby ho nikdo neviděl.
Server Novinky dnes s odvoláním na rodinnou známou napsal, že se hoch v neděli večer kolem 19.30 šel sám projít, ale už se nevrátil. „Snažili jsme se dovolat, a když to nezvedal, rodiče zalarmovali policii a začalo se hledat,“ poznamenala rodinná známá s tím, že později chlapcův telefon vyzvánět přestal.
Jeden z tipů veřejnosti vedl policii k pátrání také u zhruba deset kilometrů vzdáleného a výrazně většího jezera Scheibe-See u města Hoyerswerda. Na obou vodních plochách policie nasadila lodě, drony i psy, uvedl web Leipziger Volkszeitung. Do pátrání se zapojily i vrtulníky.
Pohřešovaný je podle německé policie 162 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, má hnědé vlasy. Naposledy na sobě měl černé tričko a krátké černé kalhoty.
Čeští policisté jsou podle mluvčího Policejního prezidia Jakuba Vinčálka s německými kolegy ohledně pátrání po chlapci v kontaktu. „Provedli jsme jednu prověrku v Praze, která však nepřinesla žádná zjištění,“ řekl mluvčí. Policie je podle něj připravena i nadále s Němci na případu spolupracovat.