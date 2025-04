Nábor čínských bojovníků do války na Ukrajině probíhá prostřednictvím videí i ruských influencerek

Kritika režimu nebo zmínky o historických událostech se na čínských sociálních sítích často neudrží déle než pár hodin. Reklamy lákající na nábor do ruské armády ale čínští cenzoři přehlíží. První se na nich objevily už v roce 2022 a nalákaly do bojů i Číňany, kteří byli minulý týden zatčeni na Ukrajině. Peking 13:51 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínští vojáci (ilustrační foto) | Foto: Damir Sagolj | Zdroj: Reuters

Hlídač v obchodě s potravinami, řidič taxíku a trenér ve fitness centru se věnují svým pracovním činnostem, vidí se ale v uniformách a se zbraní v ruce. Jedna z ruských reklam, která je ke zhlédnutí i na čínské sociální síti Weibo, láká do ruské armády. „Jsi muž. Buď muž,“ ukáže se na konci videa, které je doplněno o čínské titulky.

Poté už se ukážou jen částky, které žoldnéři dostanou – reklama slibuje měsíční plat ve výši 53 tisíc korun a nástupní bonus v rozmezí mezi 155 až 460 tisíci korun, píše Rádio Svobodná Evropa.

Video má stovky tisíc zhlédnutí, podobných reklam je na čínských sociálních sítích ale víc. V jednom ruská influencerka láká do boje v čínštině a také zmiňuje vysoké finanční ohodnocení, uvádí britský deník The Guardian.

„Pas mám připravený, odjet můžu kdykoliv,“ reaguje v komentářích jeden z uživatelů. Další se baví o výši částky, která přesahuje to, co si vydělají Číňané mimo velkoměsta, jestli se dá spolehnout na to, že peníze skutečně dostanou, nebo jestli je nutná znalost ruštiny.

Předchozí zkušenosti z armády nutné nejsou. Jeden ze dvou Číňanů, který padl minulý týden do ukrajinského zajetí, uvedl, že nikdy předtím nebojoval. Před odchodem do Ruska v životě ani nedržel zbraň v ruce. Další do války jedou právě proto, aby se bojovat naučili, jako muž, který se z Ruska už vrátil a který sdílí své zkušenosti na sociálních sítích.

„Došlo mi, že bych tu jeden den mohl zemřít, tak jsem se rozhodl, že budu sdílet své reálné zkušenosti, protože Číňané nebyli dlouho ve válce,“ uvádí. Mluví také o rasismu, kterému neruští bojovníci v jednotkách čelí, a o problémech způsobených jazykovou bariérou.

Reklamy, které cenzoři přehlíží

Nejde o první občany Číny, kteří byli na straně ruských jednotek zpozorováni. První zprávy o jejich přítomnosti se objevily už v létě 2023, o první oběti se mluvilo loni v prosinci. V současnosti by mělo za ruskou stranu bojovat minimálně 155 Číňanů. Několik Číňanů má bojovat i na straně Ukrajiny. Ti ale nejsou verbováni jako žoldnéři, ale mohou se přidat jako dobrovolníci.

Přestože neexistují důkazy, že by čínská vláda nutila muže do Ruska odcházet, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ji obvinil z toho, že před problémy zavírá oči. Ačkoliv je Peking oficiálně neutrální, od začátku konfliktu Moskvu ekonomicky podporuje.

Argumentu ukrajinského prezidenta nahrává i to, že náborová videa na čínském internetu zůstávají i přesto, že je na všech úrovních kontrolován čínskými cenzory.

„Musím zdůraznit, že čínské vláda vždy žádá obyvatele, aby se vyhnuli oblastem s ozbrojeným konfliktem, vyhnuli se jakémukoliv zapojení do konfliktu, a především, aby se vyhnuli účasti ve vojenských operací jakékoliv strany,“ reaguje na obvinění mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Jian.