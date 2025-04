‚Nacházíme se na divokém západě obchodní války.‘ Akcie v USA prudce klesly po čínské odpovědi na cla

Zelenskyj jednal s veliteli britské a francouzské armády. Připravuje návrh nové dohody s USA

Návrhy na novou dohodu o nerostech s USA by měla Ukrajina připravit příští týden. Zelenskyj to řekl na páteční tiskové konferenci. Dodal také, že se zatím k cestě do USA nechystá.