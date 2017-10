Nacionalistická politika není v Německu schopná oslovit většinu, myslí si tamní odborník na radikalismus

V Berlíně se rozeběhla koaliční vyjednávání o nové spolkové vládě. A přestože se kancléřka Angela Merkelová teď dívá hlavně dopředu, aby dojednala novou koalici s liberály z FDP a Zelenými, bude se nejen ona, ale také celá její křesťansko-demokratická CDU stále ptát, proč ve volbách ztratila tolik hlasů. Svůj pohled na výsledek voleb vysvětlil pro Radiožurnál sociolog a přední německý odborník na radikalismus Wilhelm Heitmeyer. Berlín 16:10 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Realisté volí AfD" hlásá německý předvolební plakát | Zdroj: Reuters

"Spolková republika je pevně zapojená do mezinárodních smluv. Kromě toho se většina německá veřejnost neodkloní od konceptu sjednocené Evropy, a to ani náznakem," říká profesor Wilhelm Heitmeyer, sociolog a přední německý odborník na radikalismus z univerzity v Bielefeldu.

Proevropský postoj je podle něj německé společnosti vlastní, je také tradičně deklarovanou zahraniční prioritou Německa. Přesto dokázala Alternativa pro Německo oslovit 12,6 procent voličů a stala třetí nejsilnější politickou silou v zemi. "Dostala se teď na čtyři roky do národního parlamentu. V tuto chvíli nevidím nic, co by jejich působení na spolkové úrovni ukončilo."

Profesor Heitmeyer vidí hlavní příčinu vzestupu Alternativy u velkých stran - u CDU kancléřky Merkelové a také u sociálních demokratů SPD, obě strany vládly poslední čtyři roky. "Jejich hlavní chybou bylo, že dlouhá léta nebraly vážně změny v mentalitě obyvatelstva. Toho Alternativa pro Německo využila a povedlo se jí tyto změny využít ve svůj prospěch. A to začalo s uprchlickou krizí."

Během migrační krize ztratil stát kontrolu nad svými hranicemi a ukázal se jako slabý. To německou veřejnost velmi zasáhlo. Podle profesora Wilhelma Heitmeyera právě v takovéto atmosféře rezonovaly v části společnosti hlasy z nacionalistického tábora, které slibovaly znovuzískání kontroly.

Nacionalismus je v Bundestagu sice novinkou, vliv na německou politiku ale prý mít nebude. "Nacionalistická politika není v Německu schopná oslovit většinu společnosti," myslí si.

Zda se Alternativa pro Německo stane pevnou součástí německého politického spektra, na jeho pravém okraji, se teprve uvidí. Podle dosavadních zkušeností s krajně pravicovými uskupeními v zemských sněmech většinou po jednom, nejdéle dvou volebních obdobích z parlamentů zmizely. Jestli to bude i osud Alternativy pro Německo? "To bude hodně záviset také na tom, jak se k ní vládnoucí a etablované strany postaví," říká Heitmeyer.