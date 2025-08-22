‚Nadále představujete riziko pro veřejnost.‘ Komise odmítla propustit z vězení Erika Menendeze
Kalifornská soudní komise zamítla podmínečné propuštění z vězení Erikovi Menendezovi, který se spolu se svým bratrem Lylem ve Spojených státech smutně proslavil vraždou svých bohatých rodičů v jejich sídle v Beverly Hills v roce 1989. Sourozenci byli odsouzeni na doživotí, za mřížemi strávili 35 let, uvedly v pátek tiskové agentury.
Čtyřiapadesátiletému vězni byla žádost zamítnuta, uvedla komise po desetihodinovém jednání.
Během něj Erik Menendez, který se účastnil prostřednictvím videa z věznice v San Diegu, argumentoval, že se ve vězení napravil a omluvil se za utrpení způsobené členům rodiny.
Erik Menendez se může znovu pokusit o podmínečné propuštění na dalším slyšení za tři roky, rozhodla komise.
„Na základě právních standardů shledáváme, že i nadále představujete nepřiměřené riziko pro veřejnou bezpečnost,“ řekl Erikovi Menendezovi komisař pro podmínečné propuštění Robert Barton. Také mu vytknul, že nebyl vzorný vězeň.
Žádost Erikova bratra Lylea bude v pátek místního času projednána samostatně.
Vražda rodičů
Bratři byli zadrženi v roce 1990 a v roce 1996 odsouzeni na doživotí za vraždu svých rodičů. Dvojici v době činu bylo 21 a 18 let. Jejich právníci nezpochybňovali, že bratři Kitty a Joseho Menendezovy zastřelili brokovnicí, ale čin označovali za legitimní sebeobranu proti špatnému zacházení a údajnému sexuálnímu zneužívání ze strany otce.
Podle žalobců rodiče v luxusním domě v Beverly Hills zabili kvůli ziskuchtivosti, s vyhlídkou na miliony dolarů. Případ, který se stal námětem různých knih, dokumentů a dramat, stále rozděluje americkou společnost, poznamenala dříve stanice BBC.
Podmínečné propuštění
Bratři roky podávali odvolání, která byla zamítána. Získali všaki nárok na podmínečné propuštění poté, co jim soudce v Los Angeles v květnu snížil trest z doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na 50 let až doživotí, připomněla agentura AP.
Zamítnutí podmínečného propuštění pravděpodobně přesune pozornost na guvernéra Gavina Newsoma, který samostatně zvažuje žádost bratrů o milost. To by ale mohlo být pro Newsoma, který je považován za pravděpodobného kandidáta na prezidenta, politicky riskantní, poznamenala BBC.