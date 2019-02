Z hrdinky Ukrajiny pučistkou i kandidátkou na prezidentku? Nadija Savčenková se přihlásila do voleb

Nadija Savčenková přichází do návštěvní místnosti ukrajinské vazební věznice, jako by to byla přednášková místnost na univerzitě: s poznámkovým blokem a s notebookem. Tak alespoň lednovou schůzku s ukrajinskou političkou a někdejší Ruskem vězněnou pilotkou vylíčil server Kyivpost.com. Savčenková, která je odhodlaná ucházet se o funkci ukrajinské prezidentky, v neděli v zastoupení odeslala registraci pro březnové volby hlavy státu.

