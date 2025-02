Nadřazenost německé kultury a tradiční genderové role. Autoritářská AfD dává jasnou vizi, říká analytik

Německo v neděli čekají volby do Spolkového sněmu. Téma poklesu hrubého domácího produktu opět přebila migrace – vlajkové téma pravicově populistické Alternativy pro Německo strhlo i strany politického středu. „Klíčovým problémem je, že pravicový extremismus nabízí jasnou vizi budoucnosti – jednotu, řád a dominanci. Naopak tradiční strany vizi do budoucna moc nenabízí,“ říká sociolog a analytik extremismu Wilhelm Heitmeyer. Rozhovor Berlín 9:08 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alternativa pro Německo udělala od roku 2015 z migrace a její spojení s kriminalitou ústřední téma (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V posledních letech jsme v Německu svědky rostoucího vlivu pravicových hnutí a stran. Z vašeho pohledu, jaké faktory tento trend podporují a jaké jsou podle vás kořeny tohoto vývoje?

Situace v Německu, zejména s vzestupem Alternativy pro Německo (AfD), je složitá. To, co teď vidíme, je nová forma politiky, která není jednoduše populistická nebo tradičně pravicově extremistická.

AfD představuje autoritářský národní radikalismus. Ideologie kombinuje autoritářské názory na společnost, podporující návrat k tradičním genderovým rolím a odmítání sexuální rozmanitosti s nacionalistickým přesvědčením o nadřazenosti německé kultury.

Tyto názory jsou často komunikovány radikálním jazykem a nepřátelskou rétorikou, zaměřenou proti skupinám, které podle jejich představ nepatří mezi „německý národ“.

Původně byla podpora této ideologie silná ve východním Německu, ale i v západním Německu, konkrétně v zemích jako Bavorsko a Hesensko, vidíme rostoucí přijetí jejich poselství.

Ústřední téma migrace

Nedávno jsem natáčela v Chotěbuzi v Braniborsku a všimla jsem si určitého pocitu zklamání. Lidé tady se zdají být zdrženliví ohledně otevřeného přiznání podpory AfD, přesto vyjadřují frustrace vůči politice a migraci. Myslíte si, že se v Německu cítí mnoho lidí pod tlakem z toho, že volí AfD?

AfD od roku 2015 udělala z migrace a její spojení s kriminalitou ústřední téma. Tyto problémy emocionalizují místo toho, aby nabízeli racionální argumenty, a to je to, co jejich poselství činí tak efektivním.

Migraci vykreslují jako hrozbu pro kulturní identitu Německa a tento strach využívají k tomu, aby podnítili širší pocity ztráty kontroly.

AfD těží z těchto úzkostí a naznačuje, že tradiční strany selhaly při řešení těchto krizí – od příchodu uprchlíků v roce 2015 až po pandemii. V krizových obdobích AfD slibuje, že obnoví kontrolu, což se líbí té části populace, která se cítí být bezmocná a upozaděná.

A co mladí lidé? Vaše výzkumy se také zabývají postojem mladých lidí k násilí a radikalismu. Myslíte si, že i mezi mladými Němci roste popularita pravicového extremismu?

Ano, a je to obzvláště silné mezi mladými muži. Autoritářské prvky AfD, které se zaměřují na sílu a dominanci, oslovují právě mladé muže, zejména ve venkovských oblastech.

Po znovusjednocení Německa mnohé mladé ženy, které jsou obvykle lépe vzdělané, odešly do větších měst, zatímco mladí muži zůstali a čelili větším sociálním a ekonomickým problémům.

To vytváří prostředí, ve kterém se poselství AfD o síle a národní hrdosti jeví jako atraktivní. Navíc AfD umí velmi dobře používat sociální sítě, díky čemuž má dosah právě k mladým voličům, zejména mužům. A to nejen politickými, ale i osobními apely. To vedlo k vysoké podpoře AfD mezi mladými muži v oblastech jako Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko.

Vize jasné budoucnosti

S ohledem na tento rostoucí trend, jaké řešení vidíte pro demokratické strany? Co by měly dělat, aby čelily vzestupu pravicového extremismu?

Klíčovým problémem je, že pravicový extremismus, zejména forma autoritářského nacionalismu, nabízí jasnou vizi budoucnosti – jednotu, řád a dominanci. Naopak tradiční strany vizi do budoucna moc nenabízí.

Chce to něco víc, než jen drobné politické úpravy. Například přísnější migrační politika by mohla pomoci vyřešit některé obavy, zejména pokud jde o kriminalitu a integraci. Kromě toho musí demokratické strany nabídnout i pozitivní vizi budoucnosti.

Zároveň je nutné věnovat pozornost kulturním otázkám a hlubokému pocitu zklamání, který mnoho lidí, zejména ve východním Německu, prožívá. Pokud politický establishment bude i nadále ignorovat tyto pocity, bude těžké zabránit dalšímu normalizování extremistických názorů.

Jak vidíte budoucnost německé politiky, zejména když se blíží Bundestagové volby v roce 2025?

Nemůžu předpovídat budoucnost. Ale to, co mohu říci, je, že bez nabídky naděje a optimismu pro mladší generaci bude velmi těžké zabránit dalšímu vzestupu autoritářských hnutí. Problém není pouze ekonomický nebo politický, je to krize příslušnosti a uznání.

Jakmile budoucnost vypadá nejistě, mnoho lidí – zejména mladých – hledá stabilitu v minulosti, což je přesně to, co autoritářské strany nabízejí. Pokud politické elity nenabídnou pozitivní vizi pro budoucnost, pravděpodobně budeme i nadále svědky růstu AfD a podobných hnutí.

Volby v roce 2025 budou klíčové, ale skutečné nebezpečí spočívá v roce 2029, pokud tento trend bude pokračovat. Tento problém studuji už několik desetiletí a bohužel mnoho obav, které jsem vyjádřil v 80. letech, se teď stává realitou. Je to dlouhá cesta, ale musíme pokračovat v informování a varováních.