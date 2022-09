Rusko možná uvalí sankce na ukrajinský Naftogaz. To by podle Gazpromu ohrozilo dodávky plynu do Evropy

Rusko by podle Gazpromu mohlo sankce uvalit v souvislosti s arbitrážním řízením, které Naftogaz zahájil proti Gazpromu, protože ruský podnik nezaplatil za služby spojené s přepravou plynu přes Ukrajinu. Gazprom tvrdí, že za tyto služby nezaplatil, protože je ukrajinská strana neposkytla. V centru sporu stojí ukrajinské rozhodnutí přerušit tranzit ruského plynu přes měřicí stanici Sochranovka.

Naftogaz o zahájení arbitrážního řízení informoval začátkem září. „Finanční prostředky nebyly ze strany Gazpromu uhrazeny včas ani v plné výši,“ uvedl tehdy. Gazprom v úterý nicméně požadavky Naftogazu odmítl. „Služby, které ukrajinská strana neposkytla, by neměly být a nebudou uhrazeny,“ dodal.

Ukrajina v květnu přerušila tranzit přes stanici Sochranovka, která je tranzitní cestou do Evropy pro zhruba třetinu celkového objemu ruského plynu přepravovaného přes Ukrajinu. Opatření zdůvodnila aktivitami ruských okupačních sil a uvedla, že ke splnění tranzitních závazků je možné přesměrovat tok plynu přes jiné propojovací body.

Gazprom to však označil za technologicky nemožné. V současnosti podle agentury Interfax tranzit ruského plynu přes Ukrajinu dosahuje zhruba 42 milionů krychlových metrů denně.

„Naftogaz odmítl plnit své závazky ohledně tranzitu přes stanici Sochranovka bez řádných důvodů,“ uvedl v úterý ruský podnik. Upozornil, že zahájení arbitráže pokládá za nepřátelský krok. Varoval rovněž, že pokud bude ukrajinská firma ve sporu pokračovat, mohly by mít ruské úřady „všechny důvody k uvalení sankcí vůči Naftogazu“.

Přerušení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu by podle agentury DPA vedlo k dalšímu zhoršení situace na energetickém trhu v Evropě.

Gazprom již začátkem tohoto měsíce oznámil, že ponechá mimo provoz plynovod Nord Stream 1, a to až do odstranění závad zjištěných při údržbě. Nord Stream 1, který vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře, byl hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Tento týden se navíc objevily zprávy o únicích plynu z plynovodu Nord Stream 1 i z paralelního plynovodu Nord Stream 2. Ten byl dokončen v loňském roce, jeho zprovoznění však zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce předtím, než ruská vojska v únoru napadla Ukrajinu.

Ačkoli ani jeden z těchto plynovodů v současnosti plyn do Evropy nedodává, vyvolaly úniky podle agentury Reuters obavy ohledně bezpečnosti evropské plynové infrastruktury.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v úterý prudce stoupla. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku zdražil o téměř 20 procent a uzavřel na 208 eurech (zhruba 5100 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Cena kontraktu je tak několikanásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.