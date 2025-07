Náhodné vypnutí paliva je vyloučeno. Už od 50. let, říká k havárii Air India expert Velek

Pád letounu společnosti Air India, které se v červnu zřítilo krátce po startu na lince ze západoindického Ahmadábádu do Londýna, mohlo způsobit vypnutí přívodu paliva do motorů. Vyplývá to z předběžné vyšetřovací zprávy k havárii. „Zajištění možnosti vypnout palivo už je od 50. let zdokonaleno tak, že náhodné vypnutí tím, že prostě někdo sáhne po palubní desce, je v podstatě vyloučeno,“ vysvětluje pro Radiožurnál letecký publicista Martin Velek. Rozhovor Praha 14:47 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co stojí v předběžné vyšetřovací zprávě? Co o tom víme?

To, co bylo uveřejněno, není úplné, protože ta úplná zpráva musí být publikována zhruba do půl roku. Nevím, jestli se nemýlím, ale je předepsáno, že 30 dní od nehody musí být předběžná zpráva.

Zřejmě tam není všechno třeba ze zapisovače zvuku, potažmo hlasů z od posádky, rozumí se pilotů, kdy tam jeden pilot říká, „proč jsi vypnul palivo?“ A druhý říká: „já jsem ho nevypnul.“ Je tam evidentně nějaká konverzace ještě předtím nebo potom, něco na toto téma, ale to nebylo zveřejněno. Takže tam ještě je prostor, ne snad pro dohady, ale pro úvahy.

Příčina katastrofy už je jasná. Bezprostředně potom, co si všimli, že palivo bylo vypnuto, tak posádka zareagovala a to vypnutí paliva zpátky zapnula.

Levý motor se začal rozbíhat, nicméně nedosáhl plného tahu a pravý motor šel pomaleji, jeho tah nebyl vůbec významný a letadlo pokračovalo v klesání až do nárazu do budovy, respektive nějakého ubytovacího zařízení.

Oba piloti byli zkušení, měli nalétáno tisíce hodin. Asi lze vyloučit, že by se jeden z nich dopustil při startu tak fatální chyby s přepínačem přívodu paliva do motorů. Asi je pravděpodobnější, že selhaly elektronické kontrolní systémy Boeingů?

Není vyloučeno, a je to právě ještě předmětem spekulací, tak i ještě dalšího vyšetřování, zda se nemohlo stát něco s oněmi automatickými systémy, které letoun do značné míry ovládají. Tam se ty vstupy od pilotů mění v elektronické signály, které jsou dále zpracovávány a předávány na výkonné části letadla. Ale toto není vyloučeno.

Jsou tam tedy zástupci jak indického vyšetřovacího úřadu, tak zástupci výrobce letadla, výrobce motorů, je tam někdo od amerického NTSB (Národní úřad pro bezpečnost dopravy - pozn. red.). Je to, bych řekl, pokryto profesionálně velmi dobře. A úvahy o tom, co by se tam ještě mohlo stát, se samozřejmě budou ještě vynořovat a bude to předmětem nějakého zkoumání.

V této fázi je asi těžké říct, co bylo bezprostřední příčinou. To zajištění možnosti vypnout palivo už je od 50. let zdokonaleno tak, že náhodné vypnutí tím, že prostě někdo sáhne po palubní desce, je v podstatě vyloučeno.

Zkrátka, nejde to omylem.

Nejde to víceméně omylem.

Šlo o vůbec první havárii Boeingu 787 Dreamliner. Vyšetřovatelé v této fázi nemají pro výrobce motorů do těchto strojů žádná doporučení. Podniká v té souvislosti nějaké kroky společnost Boeing?

Já myslím, že tam asi zkoumají, jestli je něco, co by mohlo ovlivnit bez zásahu pilotů ten systém ovládající vypnutí paliva do motoru. Ale říkám, jsme teď na samém začátku a nevíme, jestli na něco přijdou.

Jak se s červnovým neštěstím snaží vyrovnat společnost Air India, respektive její vlastník, skupina TaTa, která převzala kontrolu nad aerolinkami od indické vlády před třemi lety?

Obecně aerolinky k tomu mají ten přístup, že se kompenzuje ztráta na životech nějakým způsobem, abych přesně řekl kolik, komu chtějí dát, jakým způsobem to budou řešit, na to je i teď ještě docela brzo, ale v dohledné době se určitě dozvíme, jak se k tomu postaví aerolinka.

A bezpochyby dopravce bude nějakým způsobem pojištěn, takže to asi bude probíhat v těchto intencích, ale o tom nechci spekulovat.