Člověk v tísni pomáhá uprchlíkům Náhorním Karabachu. Vzniklo centrum pro rodiny s dětmi

Konflikt v Náhorním Karabachu vyhnal z domovů tisíce lidí. Z válečné oblasti odjely celé rodiny i s dětmi. Mnohé z nich nechápou, co se děje. V arménském městě Goris se jim snaží vytvořit přátelské prostředí, i za přispění humanitární organizace Člověk v tísni. Skupina dětí se dívá na filmy, rodiče jsou v sousední místnosti. „Tam s nimi pracují psychologové, kteří jim radí, jak překonat stres a podobné emoce," říká zástupkyně Člověka v tísni. Od zpravodaje z místa Goris 11:35 7. listopadu 2020 Jedním z nejsmutnějších míst ve městě Goris je památník obětem druhé světové války a předchozí války v Karabachu

V městské knihovně ve městě Goris je momentálně centrum pro děti uprchlíků a také jejich rodiče. Děti si zde hrají, dívají se na filmy, trochu se učí a střídají se v různých skupinách. S rodiči pak pracují psychologové.

Poslechněte si reportáž z města Goris o tom, jak pomáhá Člověk v tísni arménským dětem

„Tohle je pro děti přátelské prostředí a vytvořila je radnice v Goris společně s městskou knihovnou. Kancelářské potřeby, nábytek a hračky zajistila společnost Člověk v tísni,“ říká vedoucí arménského zastoupení Člověka v tísni Varduhi Daduntsová.

Podle ní se v centru mají děti hlavně bavit. „Dívají se na pohádky, hrají si, soutěží a právě teď připravují loutkové představení na příští týden,“ sděluje.

„Děti jsou rozdělené do skupin podle věku – od čtyř do osmi let a od devíti do čtrnácti, protože jde o skupiny, které potřebují jiné aktivity,“ vysvětluje Daduntsová.

Zatímco se mladší skupina dětí dívá na kreslené filmy, jejich rodiče jsou v sousední místnosti. „Tam s nimi pracují psychologové, kteří jim radí, jak překonat stres a podobné emoce,“ říká zástupkyně Člověka v tísni.

Česká nevládní organizace působí v tomto jihoarménském regionu už delší dobu, dokládá Daduntsová: „Máme tady rozvojové projekty zaměřené hlavně na podporu horské turistiky a budování turistických stezek.“

„V Arménii máme různé rozvojové projekty, ale s příchodem krize jsme pochopili, že musíme tuto společnost podpořit i jinak. Rozvážíme proto hygienické potřeby rodinám z Náhorního Karabachu. No a tady pomáháme vytvořit přátelské prostředí pro děti z uprchlických rodin, které často bydlí na společných ubytovnách a tam mají pro své aktivity málo prostoru,“ uzavírá Dudantsová působení Člověka v tísni v Arménii.

Tak alespoň tady arménské děti na chvíli zapomenou na to, že domů se teď vrátit nemůžou.