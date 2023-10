Po 30 letech se do Náhorního Karabachu vrátila mise OSN, většina obyvatel enklávy utekla do Arménie

Do Národního Karabachu dorazila mise OSN, což je poprvé po třiceti letech. Oznámil to v neděli podle agentury AFP Ázerbájdžán. Většina obyvatel této enklávy s etnicky arménským obyvatelstvem už mezitím odešla do Arménie poté, co horské území minulý týden znovu ovládlo Baku a místní arménští separatisté kapitulovali.

Baku/Jerevan 17:12 1. října 2023