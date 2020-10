Život v zemljance. Obyvatele Náhorního Karabachu válka donutila přebývat v podzemí

Na okraji Martuni přijíždíme k takové zemljance, která dříve asi sloužila jako sklad potravin. Teď je to kryt, který shora chrání betonové kryty a na nich roste tráva.

„Většina žen odjela do města Jerevanu,“ říká Hana Vladimírovna Grygoryanová, která v zemljance žije. Teď je v ní sama, na noc ale přijdou další.

I dva synové paní Hany jsou na frontové linii. Bojí se, kvůli dětem ale zůstala a žije v tomto sklepě.

„Ráno silně bombardovali, ale to je tady prakticky každý den,“ popisuje život v Náhorním Karabachu. „Máme co jíst, máme i léky. Do 27. října tady bylo ticho, klidně. Ale všechno bude dobré, vítězství bude naše,“ pokračuje paní Hana.

Přesto se bojí zimy, které by mohla přijít za týden za dva. Pak bude daleko hůř, i proto mají pícku. Není ale čas myslet, jestli bude zima nebo ne, protože teď se tady hlavně všichni bojí příští minuty, hodiny, příštího dne.

„Jíme, usmíváme se, přijímáme léky, myjeme se tady nebo někdo jde domů, ale pak se hned vrací,“ rozvádí, jak se v zemljance žije. „Ostřejší nápoje tady nemáme záměrně, protože si vypijeme skleničku vína nebo kořalky až zvítězíme. Teď tady máme kompoty a šťávy.“

Společně posloucháme arménské verše. Hlavní klíčová slova by se dala přeložit jako „milovanému Karabachu“. „Karabach je náš“, to je asi základní smysl veršů. „Karabach zůstane krásný jako květ a navždy zůstane s námi.“