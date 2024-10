Nahrál Fica na schůzce s oligarchou. Slovenský policista teď má minimální mzdu a práci pro nováčka

Vyšetřoval pytláctví a při tom mimoděk natočil setkání slovenského premiéra Roberta Fica a jeho ministra obrany Roberta Kaliňáka s oligarchou Miroslavem Bödörem. Vysloužil si za to obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele a byl postaven mimo službu. Po zrušení Národní kriminální agentury (NAKA) dostal agendu vhodnou pro nováčky za téměř minimální mzdu. A oznámili mu to telefonicky, popisuje policista Martin Juhás pro slovenský deník SME. Svět ve 20 minutách Bratislava 10:24 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista Martin Juhás | Foto: Marko Erd | Zdroj: Profimedia

U policejního sboru se Juhás během své dvacetileté kariéry věnoval vyšetřování násilné trestné činnosti, včetně úkladných vražd. Řešil ale i drogovou nebo korupční trestnou činnost a vyšetřoval také terorismus či kriminalitu s mezinárodním přesahem.

Po zrušení NAKA ale Juhás skončil na obvodním oddělení v Levicích, kde je fakticky vedený jako referent.

Nikdo z bývalý nadřízených se s Juhásem ani jeho kolegy o nadcházejících změnách nebavil, tvrdí policista. „Do posledních srpnových dní jsme nevěděli, kdo bude převelený a kam bude zařazen,“ popisuje.

Když se na vysvětlení svého přesunu do Levic ptal nového nadřízeného, bylo mu řečeno, že na tamním obvodním oddělení policejního sboru bude nejméně na překážku skutečnost, že je aktuálně zbaven výkonu služby. Prý ho potřebovali uklidit, aby nedržel tabulkovou pozici operativce nebo vyšetřovatele.

Juhás ale upozorňuje na tiskovou konferenci policejního prezidenta Ľubomíra Soláka, kde zaznělo, že odcházející příslušníci NAKA s sebou na nové útvary přinesou i své tabulkové místo. Dodržen nebyl ani slib, že přeložení členové končící kriminální agentury zůstanou na stejných pozicích.

Bývalý operativec NAKA má informace, že se jako jeden z mála pracovníků někdejší Národní kriminální agentury dostal na obvodní oddělení. Podobně se prý postupovalo ještě v případě šesti jeho kolegů.

„Další čtyři kolegové byli přesunuti do pozice referenta pro práci s komunitami. Klesli do čtvrté platové třídy. Pokud mám ale správné informace, ze stovky lidí přesunutých z NAKA na nižší útvary jsem jediný, kdo je zařazený ve druhé platové třídě,“ konstatuje Martin Juhás.

Reorganizace podle důvěry

Přesný klíč k takovým přesunům zpovídaný policista nezná. Vychází jen z toho, co zaznělo veřejně – tedy že jediným kritériem zařazování lidí při reorganizaci byla důvěra.

Obratem ale dodává, že takový přístup je podle něj v rozporu se zákonem, protože i reorganizace musí mít své zákonné důvody a mezi ně rozhodně nepatří to, jestli někdo má, nebo nemá důvěru.

Dojem, že nejhůř dopadli ti policisté, kteří byli činní u politicky citlivých kauz, Juhás nezpochybňuje.

„Když odhlédneme ode mě, jako toho, kdo dopadl v rámci hierarchie asi nejhůř, platí to například i o jednom z kolegů z východu,“ tvrdí Juhás.

Zmíněný spolupracovník se podle policisty specializoval na ekonomickou kriminalitu a řešil obrovské ekonomické kauzy. Teď pracuje na obvodním oddělení v okrese Košice coby referent pro práci s komunitami.

Na otázku deníku SME, zda přesun do nejnižší platové třídy na pozici referenta může souviset s odposloucháváním Poľovnické chaty, kde zachytil schůzku Kaliňáka a Fica s oligarchou Bödorem a dalšími lidmi, Juhás neodpovídá přímo.

Uznává ale, že to celé působí jako odplata nebo akt pomsty. Ve věci svého převelení už podal odvolání a je připraven se bránit i soudní cestou.

Prý obelhal soudce

Policista Juhás byl postaven mimo službu právě v souvislosti s pořízením už zmíněných odposlechů z Poľovnické chaty. Nejzákladnější otázkou v tomto ohledu zůstává, jestli bylo setkání politiků strany Směr s takzvanými bödörovci zaznamenáno skutečně náhodou při vyšetřování pytláctví, nebo zda šlo o úmysl.

Vysvětlení musí být jasné každému nezaujatému pozorovateli, soudí Juhás. Samotné operativní prověřování pytláctví bylo totiž administrativně započato už v říjnu roku 2020.

Od ledna 2021 se rozjelo trestní stíhání a probíhalo vyšetřování, v jehož rámci byly v dubnu nasazeny odposlechy do exteriéru a o něco později i do interiéru Poľovnické chaty.

„Všichni poškození mým jednáním v rámci výslechů uvedli, že nevědí, kdy byli na dané chatě poprvé, a setkání datovali jen přibližně, a to do května nebo června 2021. Když tedy někdo tvrdí, že jsme si podezření z pytláctví měli vymyslet, ptám se, jak by to bylo možné? Jak bychom v létě 2020, kdy k nám přicházely první operativní informace o pytláctví, věděli o tom, že o rok později přijde daná skupina lidí na setkání do této chaty? To je absurdní,“ konstatuje degradovaný policista.

Juhás se domnívá, že je mu kladeno za vinu v podstatě to, že údajně obelhal dva prokurátory a dva soudce, aby dosáhl vydání příkazu na odposlouchávání. A také to, že si dovolil postoupit zákonně získané důkazy Úřadu speciální prokuratury. Takový postup mu přitom trestní zákon přímo přikazuje.

Zůstává

Když prý vyšetřovatelé poprvé zjistili, co se mimoděk podařilo zachytit na nahrávkách z chaty, nebyli z toho nadšení.

„Věděli jsme totiž, že když se prokáže jakákoliv trestná činnost a někoho obviníme, stanou se tyto záznamy součástí vyšetřovacího spisu. Tak by byly celé k dispozici obviněným i obhajobě. A bylo jasné, že když se to dostane ven, určitě se to začne rozmazávat,“ vysvětluje Juhás s tím, že ve smyslu zákona ale jako vyšetřovatel nemohl konat jinak.

I přes složité životní období, kterým si bývalý operativec NAKA v současné době prochází, ale o odchodu od policie nepřemýšlí. Věří prý ve spravedlnost a dodává, že k vítězství zla stačí jen to, aby slušní lidé nedělali nic, uzavírá slovy slovenského policisty deník SME.

