‚Neboj se, Angelo, jsem odhodlaný.‘ V Davosu nahráli rozhovor italského premiéra s kancléřkou

O rostoucí podpoře strany Liga italského vicepremiéra Mattea Salviniho i o jeho iniciativě v tématu migrace spolu hovořili německá kancléřka Angela Merkelová a italský premiér Giuseppe Conte. Při neformálním rozhovoru u kávy na Světovém ekonomickém fóru v Davosu nic netušící politiky natočila kamera. Jejich rozhovor v angličtině ve čtvrtek zveřejnila italská televize La 7. Řím 14:35 1. února 2019

Neformální rozhovor na baru, ale v obložení bodyguardů. Přesto italského premiéra a německou kancléřku natočila kamera a zachytila i obsah jejich debaty.

Premiér Giuseppe Conte vysvětluje Merkelové, že vládní Hnutí pěti hvězd (M5S), jehož je nominantem, zažívá krušné chvíle. Volební preference hnutí padají, zatímco koaliční Liga Mattea Salviniho roste.

„Udělali jsme průzkumy. Jsou velmi znepokojení, protože Salvini má 35-36 %, a oni klesli na 27-26 %. Proto říkají: jaká jsou témata, která nám mohou pomoci ve volební kampani?“ ptá se Conte v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Profesor práv Conte se stal premiérem jako kompromisní kandidát protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a euroskeptické a protiimigrační Ligy. Italské populistické strany se na koalici dohodly loni v květnu.

Lídrem M5S je Luigi Di Maio, který v Conteho kabinetu zastává post ministra práce, sociálních věcí a hospodářského rozvoje.

Nejvýraznější postavou vlády je ale ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini. „Ukazuje dvě tváře. Využívá silná slova proti EU, aby během permanentní volební kampaně mobilizoval svého voliče. Pro takovou kampaň je důležité mít každý den nějakého nepřítele, umožňuje to vymezit se,“ řekl nedávno serveru iROZHLAS.cz italský novinář a Salviniho životopisec Alesandro Franzi. Roli v postojích ministra vnitra podle něj hrají i silné ambice stát se premiérem.

Odhodlaný Conte

To vyplývá i z nahrávky Conteho a Merkelové. „Všechno ohledně migrace řeší Salvini. On všechno zavírá. Není žádný protest. Já mám jiný přístup,“ říká italský premiér. Připomněl, že v situaci, kdy Salvini pro lodě s migrujícími lidmi uzavřel přístavy, on deklaroval připravenost k přijetí žen a dětí a jejich dopravu letadlem. „Angelo, neboj se, jsem velmi odhodlaný,“ zdůraznil Conte.

Na kancléřčin dotaz, na co se M5S soustředí, premiér odpověděl, že „ve straně je hodně lidí, kteří říkají: naším přítelem je Německo, takže musíme vést kampaň proti Francii.“ Merkelovou to pobavilo. „To je velmi zjednodušené,“ odpověděla a dodala: „Takže Salvini je proti Francii a Německu, a Di Maio proti Francii?“

„Salvini je proti všem,“ opáčil na to italský premiér.

„Není pravda, že jsem proti všem,“ reagoval později Salvini na obsah rozhovoru Conteho a Merkelové. „Samozřejmě, Francie má ekonomické a geopolitické zájmy odlišné od našich. Mezi Francií a Německem vždy volím Německo,“ řekl také s tím, že pokud je „Merkelová Salvinim znepokojená, je to důvod ke spokojenosti.“

Salvini se pustil do Macrona

Tradičně přátelské vztahy mezi Itálií a Francií po nástupu koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy výrazně ochladly. Di Maio, který je vůdcem M5S a místopředsedou vlády, minulou neděli označil Francii za příčinu migrace z Afriky do Evropy.

Salvini krátce na to řekl, že Francie nedělá nic pro nastolení míru v Libyi. Na facebooku napsal, že Francie má mizernou vládu a mizerného prezidenta.

„Nebudu reagovat, vždyť právě o to oni stojí. Přeji jim hodně štěstí, ať si užijí agitaci. Pokud jde o mě, mým partnerem je (premiér Giuseppe) Conte,“ prohlásil v reakci na výroky francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že slovní útoky z Říma „upřímně řečeno nemají žádný význam.“

Itálie by si podle francouzského prezidenta zasloužila vůdce hodné svých dějin.