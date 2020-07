Bývalého premiéra Malajsie Razaka poslal soud na 12 let do vězení. Musí ještě zaplatit přes miliardu korun

Soud v Malajsii v úterý odsoudil bývalého ministerského předsedu Najiba Razaka k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů, 1,1 miliardy korun, za zneužití úřadu. Expremiéra soud uznal vinným v případě korupční kauzy vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informovaly zahraniční tiskové agentury. Razak si za praní špinavých peněz a porušení důvěry vysloužil rovněž dva desetileté tresty, které má odpykat souběžně. Kuala Lumpur 13:50 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud v Malajsii v úterý odsoudil bývalého ministerského předsedu Najiba Razaka k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů, 1,1 miliardy korun, za zneužití úřadu. | Foto: Fazry Ismail | Zdroj: ČTK/AP

Sedmašedesátiletý Razak, který se stal prvním odsouzeným malajsijským lídrem, trvá na své nevinně a tvrdí, že byl oklamán nekalými bankéři a že kauza je politicky motivovaná.

Podle soudce je výše trestu „přiměřená a odpovídající“. V potaz přitom vzal, že Razak se činu dopustil jako předseda vlády i to, že expremiérův trest pomůže odradit od podobných činů další funkcionáře.

Soud před vydáním rozsudku shledal Razaka vinným ve všech sedmi bodech obžaloby. Premiérův právní zástupce však argumentoval ve prospěch nižšího trestu. Obhajoba trvá na tom, že jí uškodilo rozhodnutí soudce neposunout vydání rozsudku na příští týden. Prokuratura naopak požadovala takový trest, který by nejvyšším státním úředníkům připomněl, že „všichni podléhají zákonům“.

Hotely, jachty, šperky

Rozsudek zřejmě ovlivní dalších pět soudních kauz, v nichž Razak čelí celkem 42 bodům obžaloby, píše agentura AP. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu i za ně dlouholeté vězení.

Razak vytvořil fond 1MBD v roce 2009 krátce po svém nástupu k moci. Původně měl sloužit k nastartování ekonomického rozvoje země. Fond však místo toho skončil v hlubokých dluzích a vyšetřovatelé z USA tvrdí, že Razak a jeho společníci z něj neoprávněně vyvedli asi 4,5 miliardy dolarů, v přepočtu asi 100,44 miliardy korun, za něž nakoupili hotely, luxusní jachty, umění či šperky. Přes 700 milionů dolarů, 15,6 miliardy korun, mělo skončit přímo na Razakových účtech.

Podle odborníků by rozsudek mohl posílit důvěryhodnost současného premiéra Muhyiddina Yassina, který skončil jako Razakův zástupce v roce 2016 poté, co se kriticky vyjádřil ohledně způsobu, jakým tehdejší premiér řešil korupční skandál týkající se 1MDB. Yassinova vláda však nyní závisí na podpoře Razakovy strany, která je největší formací současné vládnoucí nacionalistické aliance. Ta se chopila moci v březnu poté, co Yassinova strana svrhla dosavadní reformistickou vládu.