Malajsijskému expremiérovi rozšířili obvinění, z fondu zmizelo na 100 miliard korun

Plasty v oceánech. Za minutu do nich vyprázdníme jedno popelářské auto, v roce 2050 to mohou být čtyři

8 milionů tun plastu končí každý rok v oceánech. Během příštích sedmi let ve vodách na tři tuny ryb připadne jedna tuna plastů. Vyplývá to z analýzy The New Plastics Economy.