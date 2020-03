Vietnam izoluje všechny navrátilce do armádních karanténních táborů. Země má jen 148 nakažených

Desítky tisíc Vietnamců posílá vláda do karanténních táboru po návratu do vlasti. Do táborů spravovaných armádou musí všichni, kteří prchli před koronavirem z USA a Evropy, píše ve čtvrtek agentura Reuters. Doposud má Vietnam pouze 148 potvrzených případů a žádné úmrtí. Podle odborníka stát velmi rychle reagoval a čerpal ze zkušenosti s onemocněním SARS. Hanoj 15:41 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenský lékař kontroluje všechny, co se vrátili z Číny. Lidé pak zůstanou v karanténě na vojenské základně v provincii Lang Son. | Foto: Nguyen Huy Kham | Zdroj: Reuters

Přestože se Vietnam řadí k chudším zemím jihovýchodní Asie, díky krokům vlády se mu na rozdíl od okolních států daří držet počet infikovaných pod kontrolou. Lidé, kteří do Vietnamu přicestovali začátkem března, již karanténou prošli, k dnešnímu dni je však v izolaci stále téměř 45 000 osob, z toho polovina v armádních táborech.

Zdravotník na letišti v Hanoji agentuře Reuters vysvětlil, co přesně se po příletu děje. Všichni cestující jsou podrobeni prohlídce, lidé s příznaky jsou přepraveni do nemocnice a ostatní putují do karanténních táborů. Tam sdílejí pokoj s deseti až dvaceti lidmi, kteří byli na palubě stejného letadla.

Ke čtvrtku má Vietnam pouze 148 potvrzených případů koronaviru a žádné úmrtí. Podle místních úřadů provedl přibližně 30 000 testů. Odborník na infekční onemocnění Todd Pollack z Harvardovy univerzity říká, že Vietnam reagoval na nebezpečí rychle a podnikl přímo učebnicové kroky. Mohl také navázat na svoji zkušenost z roku 2003 s onemocněním SARS.

„Izolování osob, které byly v kontaktu s infikovaným člověkem nebo přijíždějí z rizikových oblastí, je v každém případě klíčové,“ říká Pollack. Vietnamské úřady osoby, které mohly s virem přijít do kontaktu, pečlivě dohledávají. Z toho důvodu se někdy jen kvůli několika málo případům stovky lidí ocitly v karanténě nebo domácí izolaci.

V hlavní roli vojáci

Na vietnamských sociálních sítích se šíří příběhy unavených vojáků, kteří se snaží pomoci nebo spí v lese, aby mohli svoje lůžko přenechat lidem v karanténních centrech. Studentka Nguyen Ha My, která se v sobotu vrátila z Maďarska a nyní je v karanténě v táboře asi 160 kilometrů od Hanoje, Reuters řekla: „Vojáci se o nás dobře starají. Dokonce mi sehnali šampon, sprchový gel a toaletní papír.“

Všichni v táboře podle ní dodržují omezení kontaktu a pokud se u někoho objeví příznaky, je okamžitě izolován. Nguyen Nhat Anh, který se ve stejný den vrátil z Austrálie, si pochvaluje: „V karanténním táboře je to jako na prázdninách. Přístup k internetu, jídlo i roušky jsou zdarma. Jediná nevýhoda je, že když někdo z vašich spolubydlících v pokoji zakašle, tak z toho máte málem infarkt.“

