Nákladní loď, která narazila do mostu v Baltimoru a způsobila smrt šesti dělníku, vyplula. Čekají ji opravy

Nákladní loď, která v březnu narazila do přístavního mostu v americkém městě Baltimore, v pondělí po téměř třech měsících od havárie vyplula z města k opravám do Norfolku ve Virginii. Informovala o tom agentura AP. Plavidlo, které těsně před nárazem postihl výpadek proudu, na konci března narazilo do jednoho z podpěrných pilířů mostu Francis Scott Key Bridge a způsobilo jeho zřícení. Neštěstí si tehdy vyžádalo šest životů. Baltimore 18:14 24. června 2024

Téměř 300 metrů dlouhá loď se dala do pohybu krátce před půl devátou ráno místního času (14.30 SELČ) s pomocí čtyř remorkérů. Míří do Norfolku ve Virginii, kde budou odstraněny zbývající kontejnery na plavidle a provedeny další opravy. Cesta by měla trvat asi 16 až 20 hodin.

Vyšetřování Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zjistilo, že loď pojmenovaná Dali měla už v hodinách před opuštěním baltimorského přístavu dva výpadky proudu.

V okamžicích před zřícením mostu opět ztratila proud a vybočila z kurzu. Úřad stále vyšetřuje, co bylo příčinou výpadků elektřiny.

Most postavený v 70. letech, který byl jednou z dominant Baltimoru, se po nárazu lodě zřítil během několika okamžiků. Zahynulo přitom šest latinskoamerických dělníků, kteří na něm prováděli údržbu vozovky.

Vyšším počtům obětí zabránilo to, že policie stihla před nárazem lodě zastavit dopravu po mostě.

Minulý týden se na základě dohody potvrzené federálním soudcem mohli členové posádky Dali vrátit domů. Žádný z nich nemohl od havárie opustit Spojené státy. Podle dohody se členové posádky mohou vrátit domů, ale musí být k dispozici pro výpovědi.