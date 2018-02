Náměstek ředitele UNICEF končí po obviněních ze sexuálního obtěžování. Posílal nevhodné textové zprávy

Náměstek ředitele Dětského fondu OSN (UNICEF) Justin Forsyth rezignoval, uvedla ve čtvrtek organizace v prohlášení. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že tento Brit byl obviněn z nevhodného chování a poznámek vůči ženám v době, kdy ve vysoké funkci pracoval pro dětskou charitativní organizaci Save the Children. Forsyth podle serveru BBC News uvedl, že nechce, aby to, jak média píšou o jeho minulosti, poškodilo charitativní práci.

