Trump se nechce vzdát poselství v Kongresu. ‚Přednesu ho jinde,‘ vzkázal šéfce sněmovny Pelosiové

Prezident Donald Trump se nevzdal plánu přednést poselství o stavu Spojených států v původně stanoveném termínu a na původně stanoveném místě. Ve středu to v dopise sdělil Nancy Pelosiové, předsedkyni Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, kde má šéf Bílého domu příští úterý svůj projev přednést. Pelosiová mu minulý týden doporučila, aby řeč odložil. Své stanovisko ve středu oficiálně potvrdila. Washington 21:34 23. ledna 2019

„Pro naši zemi by bylo velmi smutné, kdyby poselství o stavu unie nebylo předneseno ve stanovenou dobu, podle plánu a - což je velmi důležité - na (stanoveném) místě,“ napsal prezident.

Pelosiová svůj návrh na odklad zdůvodnila rozpočtovou krizí vlády, kvůli níž prý Kongres nezajistí pro hlavu státu dostatečnou bezpečnost.

Své odmítavé stanovisko šéfka Sněmovny reprezentantů potvrdila v dopise do Bílého domu. Oficiálně Trumpovi sdělila, že promluvu ke členům Kongresu z tribuny Sněmovny reprezentantů nepovolí, dokud zůstane vláda bez peněz.

„Sděluji vám, že Sněmovna reprezentantů nebude projednávat rezoluci opravňující prezidenta k projevu o stavu unie ve sněmovně, dokud nebude zajištěno financování vlády,“ napsala demokratická kongresmanka.

Projev v televizi

Hlava státu nemůže sama o sobě o parlamentním projevu rozhodnout, musí vyčkat oficiálního pozvání dolní komory. Poselství o stavu unie, které prezident pronáší ve Sněmovně reprezentantů k členům obou komor Kongresu, je slavnostní událost zorganizovaná tradičně za účasti mnoha hostů. Pronést poselství ukládá prezidentům ústava.

Podle listu The New York Times se v Bílém domě zvažují různé varianty pro případ, že bude Trumpovi vstup do Kongresu skutečně odepřen. Mohl by to být například televizí přenášený projev z Východní pracovny Bílého domu. Pelosiová sama už dřív Trumpovi navrhla, aby projev poslal do Kongresu písemně.