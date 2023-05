Česko je vzor pro Evropu, ať jde o munici či uprchlíky, řekla Pelosiová po schůzce s Pekarovou Adamovou

Amerického Kapitol navštívila ve středu česká delegace v čele s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Jednala zde s bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiovou. Hovořili o situaci na Ukrajině i Tchaj-wanu. „Boj ukrajinského lidu za demokracii je bojem za demokracii pro všechny. Odehrává se tu souboj mezi autokracií a demokracií,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál a další česká média Nancy Pelosiová. Rozhovor Washington 21:40 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Když se podíváme na hrozby z Číny a Ruska, které vidíme na Ukrajině a na Tchaj-wanu, jsou z amerického pohledu komplementární, propojené, nebo jsou konkurenční z hlediska dodávek zbraní? Objevují se názory, že dodávky zbraní by měly směřovat i na Tchaj-wan, méně pak na Ukrajinu. Tvrdí to i republikáni. Jsou tyto hrozby z vašeho úhlu pohledu propojené, nebo spolu nějaký způsobem soutěží?

Nancy Pelosiová: V Kongresu je naše podpora Ukrajiny dvoustranná, ze strany demokratů i republikánů, a dvoukomorová, ze strany Sněmovny reprezentantů i Senátu.

Jsme tu proto, abychom pomohli ukrajinskému lidu v boji za demokracii, protože jeho boj je bojem za demokracii pro všechny. Odehrává se tu souboj mezi autokracií a demokracií. Abychom odstranili jakékoli pochybnosti, budeme tam, dokud nebude dosaženo vítězství.

Markéta Pekarová Adamová: Máme společnou definici vítězství Ukrajiny. Na ukrajinské půdě nemůže být žádný voják z Ruska. Ruští vojáci by se měli stáhnout a jsem si jistá, že v této válce celkově zvítězíme.

Nancy Pelosiová: Česká republika vnesla do tohoto boje velký vzor, pokud jde o přijetí 500 tisíc uprchlíků. To je z procentuálního hlediska jeden z nejvyšších počtů lidí přicházejících do země v poměru k počtu obyvatel. Ať už jde o munici nebo uprchlíky, je to nejen velmi důležitý humanitární a bezpečnostní akt, ale také vzor pro zbytek Evropy.

Rád bych se zeptal na fenomén únavy Američanů podporovat Ukrajinu. Průzkum za průzkumem to ukazují. Cítíte, že je reálný a že hrozí, že se promítne do politiky Kongresu nebo Bílého domu?

Nancy Pelosiová: Ne. Náš závazek vůči demokracii na Ukrajině je pevný a rádi bychom, aby zvítězila už jen kvůli problémům, které válka způsobuje ukrajinskému lidu. Nikdy nás neomrzí podporovat demokratickou svobodu na Ukrajině.

Pokud jde o Tchaj-wan, myslím, že některé věci mají společné a v jiných se liší. Je těžké je spojovat dohromady. Oceňuji ale odvahu a vůdčí schopnosti paní předsedkyně (Markéty Pekarové Adamové, pozn.red.) vzít na Tchaj-wan delegaci asi 150 podnikatelů a zastánců svobody. Byla to velká událost.

Rezonovala ve Spojených státech návštěva paní předsedkyně na Tchaj-wanu?

Ano. Je to další vazba mezi zeměmi na podporu demokracie a demokratické svobody, nikoliv jejich izolace, protože jsou proti Rusku nebo Číně.

‚Biden bude zvolen‘

Když vidíte, jak přibývají republikánští kandidáti, jaké jsou šance prezidenta Bidena na znovuzvolení?

Nancy Pelosiová: Bude znovu zvolen, ale nic nepovažujeme za samozřejmost. Jsme demokracie a obracíme se na americký lid. Prezident je úspěšný v naplňováním potřeb amerického lidu, ať už jde o ochranu životního prostředí, snižování chudoby dětí v naší zemi, potřeby seniorů a všechny každodenní problémy, které se týkají amerického lidu.

„Je nám ctí, že v budově Kapitolu máme tuto bustu Václava Havla. Jeden z nejlepších projevů, které zde kdy zazněly, byl projev Václava Havla o demokracii. Všichni jsme byli hrdí na to, že jsme u toho byli.“ Nancy Pelosiová (u busty Václava Havla v budově Kongresu)

Úspěšný je ale také ve vůdčí roli ve světě. Chrání a brání ústavu Spojených států tím, že podporuje ostatní země. Jsme velmi hrdí na prezidentovo vůdčí postavení v NATO. Naslouchal nám.

Řeknu vám příběh. Když jsem byla studentka, před touto budovou měl prezident Kennedy svůj inaugurační projev. V něm řekl: „Občané Ameriky, neptejte se, co může vaše země udělat pro vás - ptejte se, co můžete udělat vy pro svou zemi.“

Děti se to učí ve škole, byla to historie. Bylo to za mého mládí, ale pro ně je to historie. Jako další větu prezident Kennedy řekl: „Občané světa, neptejte se, co pro vás udělá Amerika, ale co můžeme společně udělat pro svobodu člověka.“

Tento duch spolupráce a respekt k tomu, co si myslí ostatní země, je přesně to, co udělal prezident Biden. Neřekl: „Takhle si myslíme, že by se to mělo dělat.“ Naslouchal.

Spolupráce se uskutečnila. Respektování názorů všech, načasování a povaha podpory Ukrajiny je něčím, co jsme mohli udělat společnou prací pro svobodu lidstva. Na prezidenta Bidena jsme v mnoha ohledech velmi hrdí, včetně toho, že je bojovníkem za demokracii.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová s bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiovou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas