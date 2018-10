Obtěžoval a napadl Pařížanku. Soud ho poslal na půl roku do vězení a musí zaplatit přes 50 000

Pětadvacetiletého muže, jenž v červenci uhodil na pařížské ulici studentku, která si nenechala líbit jeho slovní obtěžování, poslal ve čtvrtek soud do vězení. Mladík si bude muset za mřížemi odpykat půl roku a dalších šest měsíců vězení dostal podmínečně. Případ napadení ženy, která se s útočníkem neznala, vyvolal značnou pozornost díky tomu, že jej zachytily pouliční kamery. Paříž 22:46 4. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Firas M. bude muset kromě pobytu za mřížemi dvaadvacetileté studentce Marii Laguerrové vyplatit odškodné ve výši 2000 eur (51 600 korun). Soud zároveň rozhodl, že musí podstoupit protidrogovou a protialkoholní léčbu a absolvovat kurz zaměřený na potlačení jeho násilných sklonů. Zároveň mu zakázal navázat se svou obětí jakýkoli kontakt.

Zprávy o incidentu na pařížské ulici se dostaly do médií po celém světě poté, co Pařížanka Laguerrová informovala o napadení na facebooku. Muž ji před svědky sedícími v kavárně udeřil do obličeje poté, co na jeho oplzlé poznámky zareagovala výkřikem: „Drž hubu!“

„Chtěla, aby dostal lekci. Pokud už to nikdy neudělá, bude mít pocit, že vyhrála,“ komentoval motivaci své klientky právní zástupce Laguerrové.

Nedlouho po zveřejnění videa s napadením studentky schválil francouzský parlament zákon zpřísňující postih za oplzlé poznámky na adresu žen na veřejnosti. Na Firase M. se nicméně nový zákon ještě nevztahoval.