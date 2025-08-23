Národní garda ve Washingtonu dostala povolení nosit střelné zbraně. Vyhání bezdomovce z centra města

Vojáci národní gardy ve Washingtonu | Foto: Aaron Schwartz | Zdroj: Reuters

Příslušníci národní gardy rozmístění v americké metropoli Washingtonu budou moc chodit po ulicích se zbraněmi. Rozhodl o tom ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Dva tisíce vojáků z šesti amerických států a kolumbijského distriktu kolem Washingtonu mají dohlížet na bezpečnost ve městě. Před dvěma týdny jejich nasazení v metropoli nařídil prezident Donald Trump.

Od stálého zpravodaje Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Povolení k nošení střelných zbraní ve Washingtonu je jen formální. Ve skutečnosti chodí příslušníci Národních gard po centru Washingtonu se samopaly už několik dnů. Vyskytují se hlavně v samotném centru, kde jsou drahé hotely a federální úřady.

Vysoká kriminalita, nebo mocenská hra? Tři americké státy pošlou do Washingtonu stovky vojáků

Číst článek

Ve čtvrtích s problematickým obyvatelstvem a vyšší mírou zločinnosti, jako jsou Anacostia nebo Columbia Heights ve východním sektoru města, nejsou vidět.

Policie národních parků, která se stará o zelené plochy kolem památek, oznámila, že vyčistila městské parky od bezdomovců.

Někteří z nich se přemístili na křižovatky nebo malá náměstí dál od turistické části města.

Donald Trump prohlásil, že se mu za několik dní podařilo udělat z Washingtonu znovu bezpečné město.

Pavel Novák Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme