Národní garda ve Washingtonu dostala povolení nosit střelné zbraně. Vyhání bezdomovce z centra města
Příslušníci národní gardy rozmístění v americké metropoli Washingtonu budou moc chodit po ulicích se zbraněmi. Rozhodl o tom ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Dva tisíce vojáků z šesti amerických států a kolumbijského distriktu kolem Washingtonu mají dohlížet na bezpečnost ve městě. Před dvěma týdny jejich nasazení v metropoli nařídil prezident Donald Trump.
Povolení k nošení střelných zbraní ve Washingtonu je jen formální. Ve skutečnosti chodí příslušníci Národních gard po centru Washingtonu se samopaly už několik dnů. Vyskytují se hlavně v samotném centru, kde jsou drahé hotely a federální úřady.
Vysoká kriminalita, nebo mocenská hra? Tři americké státy pošlou do Washingtonu stovky vojáků
Číst článek
Ve čtvrtích s problematickým obyvatelstvem a vyšší mírou zločinnosti, jako jsou Anacostia nebo Columbia Heights ve východním sektoru města, nejsou vidět.
Policie národních parků, která se stará o zelené plochy kolem památek, oznámila, že vyčistila městské parky od bezdomovců.
Někteří z nich se přemístili na křižovatky nebo malá náměstí dál od turistické části města.
Donald Trump prohlásil, že se mu za několik dní podařilo udělat z Washingtonu znovu bezpečné město.