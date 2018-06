Jako z filmu. Člen virginské národní gardy ukradl obrněný transportér a sto kilometrů ujížděl policii

Člen národní gardy amerického státu Virginia ukradl v úterý ze základny malý obrněný transportér, před policií pak ujížděl asi dvě hodiny, než se po stokilometrové honičce očividně sám vzdal. Informovala o tom ve středu televize Fox News s tím, že motiv činu není znám. Washington 17:01 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukradený obrněný transportér v ulicích hlavního města Virginie Richmondu. | Foto: Parker Slaybaugh | Zdroj: Reuters

Gardista, který byl identifikován jako velitel ženijního praporu, se pásového transportéru zmocnil na základně Fort Pickett.

S obrněným vozem, který nebyl vybaven zbraňovými systémy, poté před policií ujížděl po dálnici a dojel až do hlavního virginského města Richmondu. Při honičce, kdy transportér dosahoval rychlosti až 65 kilometrů v hodině, nedošlo k žádné nehodě.

Transportér stíhaný policejními vozy vyvolal v Richmondu rozruch. „Bylo to jako vystřižené z filmu,“ prohlásil Brian Wingert, který byl svědkem události. „Slyšel jsem velké vozidlo, znělo to jako tank, ale pohybovalo se to hodně rychle,“ dodal.