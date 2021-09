Audity i zpětné blokování plateb. Evropská komise si chce 180 miliard korun pomoci pro Česko pohlídat

Evropská komise v nejbližších týdnech do Česka pošle prvních 23 z celkem 180 miliard korun na oživení ekonomiky z mimořádného fondu Evropské unie. Peníze ale země dostane jen pod podmínkou, že vyřeší nedostatky kolem střetu zájmů. Od stálého zpravodaje Brusel 0:10 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Udělení financí z evropských zdrojů závisí na vyřešení premiérova střetu zájmů. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Po souhlasu ministrů financí zemí EU už nic nebrání tomu, aby Česko začalo čerpat první peníze z mimořádného fondu na pomoc ekonomice. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová je už plánuje namířit do dopravní infrastruktury nebo na výstavby nového univerzitního kampusu na pražském Albertově.

Plán obnovy odsouhlasili ministři financí zemí unie. Česko tak může od září čerpat zálohy ze 180 miliard Číst článek

Jestli ale Česko nakonec opravdu na celých 180 miliard korun dosáhne, zatím není jisté. Záviset to bude na tom, zda splní více než stovku cílů a milníků, ke kterým se vláda v národním plánu obnovy zavázala. Patří mezi ně změny v režimu prevence vzniku a řešení střetu zájmů.

Evropská komise si zpřísnění řešení střetu zájmů u Česka výslovně prosadila jako u jediné země. A na jeho splnění si hodlá dohlédnout, jak potvrdila Radiožurnálu, využít by k tomu mohla i dodatečné blokování plateb.

Problémy i jinde

„Tyto milníky a další nedostatky spojené s problémem střetu zájmů je nutné vyřešit dříve, než bude provedena první platba,“ uvedla prostřednictvím mluvčí Evropská komise.

Jinými slovy to znamená, že pokud do necelého roku Česká republika potíže se střetem zájmů neodstraní, na zbylých 157 miliard korun z fondu obnovy už nedosáhne a může přijít i o 23 miliard z předfinancování, které země obdrží v příštích týdnech.

Podle ministra průmyslu a dopravy za ANO Karla Havlíčka nejde o mimořádný požadavek. „Tak jako některé země mají jiné požadavky, například s ohledem na korupci, my máme požadavek na to, abychom kontrolovali, že nedochází ke střetu zájmů,“ řekl v červenci Radiožurnálu.

Opozice: Vláda dostatečně neřeší premiérův střet zájmů, ohrožuje tím nárok na evropské finance Číst článek

Je to ale právě jím vedené ministerstvo průmyslu, které se v souběžné proceduře týkající se strukturálních fondů nestíhá požadovaná opatření ke střetu zájmů uvést v život. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, požádalo kvůli tomu unijní exekutivu o odklad lhůty, která vyprší 8. září, o 60 dní.

Ve sporu jde o to, jak Česko naplňuje doporučení systémových změn od auditorů, kteří dospěli k závěru, že je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, a tak skupina Agrofert čerpala dotace neoprávněně.

Evropská komise koncem srpna v jiném dopise českou stranu varovala, že může vyplácení dotací ze strukturálních fondů pozastavit.

Registr nestačí

Kontrola střetu zájmů při čerpání peněz z mimořádného fondu EU na oživení ekonomiky je na této proceduře nezávislá kvůli jiné právní povaze fungování fondu obnovy, Evropská komise nicméně ve svém doporučení odkazuje na stejné závěry auditorů, kteří řadu systémových problémů v prevenci vzniku a řešení střetu zájmů v Česku identifikovali. Tyto závěry pak komise přetavily v milníky, které Česko musí do necelého roku splnit.

„Uspokojivé naplnění těchto milníků poskytne nutné záruky, že Česká republika uplatňuje právní povinnost aplikovat definici konečných vlastníků podle Směrnice proti praní špinavých peněz, a to včetně svěřenských fondů,“ upřesnila Radiožurnálu Evropská komise.

Registr skutečných vlastníků, který Evropská komise po České republice požadovala, už začal fungovat a v případě Agrofertu jako nepřímého vlastníka uvádí premiéra Andreje Babiše.

Podle unijní exekutivy ale nestačí skutečné vlastníky firem pouze uvádět, úřady také musí konečné příjemce výhod ze svěřenských fondů v praxi při rozdělování evropských peněz prověřovat.

Zaveďte opatření č. 10, žádá Brusel kvůli kontrole střetu zájmů. Resort průmyslu s tím měsíce otálí Číst článek

„Rejstřík pravidla splňuje nebo minimálně míří k tomu je naplnit v nejbližších měsících, problém nastává spíše v tom, jak jednotlivé orgány, které rozhodují o konkrétních projektech, s těmi informacemi nakládají, jak vyhodnocují střety zájmů, jak si dokážou informace poskládat dohromady a jak dokážou zjistit, že v pozadí firmy stojí člověk, který je spřízněn s okruhem osob, které o dotaci rozhodují, nebo je spřízněn s někým z nejvyšších vládních představitelů,“ popsal ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitel české pobočky Transparency International Petr Leyer.

Další audit

Evropská komise varuje, že přijatá opatření Česko nesmí oslabit nebo přestat uplatňovat ani do budoucna, mohlo by totiž přijít o peníze i zpětně. „Pokud se v budoucnosti ukáže, že Česko zvrátí dříve uspokojivě naplňované milníky a cíle, komise bude moci veškeré platby zablokovat,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu Evropská komise.

Unijní exekutiva si na to hodlá dohlédnout, v případě potřeby je připravená sáhnout k novým auditům. „V případě podezření z vážných nedostatků, které členský stát nenapraví (jako je podvod, korupce nebo střet zájmů), nebo v případě závažných porušení povinností komise podnikne kontroly a audity,“ dodala mluvčí komise.

Andrej Babiš dlouhodobě odmítá, že by se nacházel ve střetu zájmů s odkazem na to, že přesunutím skupiny Agrofert do svěřenských fondů české zákony naplnil. V červenci rovněž odmítl, že by Česko mělo systémové problémy v oblasti řešení střetu zájmů.

„Já můžu jenom říct, že evropské peníze a peníze daňových poplatníků Evropy se v ČR rozdělují transparentně, že nejsou žádné systémové chyby, už historicky,“ prohlásil Babiš. Na SMS s žádostí o aktuální vyjádření premiér nereagoval.

Česká vláda se 180 miliard Kč z mimořádného fondu EU chystá nasměrovat hlavně na investice do železnic a zelených staveb a digitalizace, ale také na obnovu českých lesů zasažených kůrovcem nebo nebo na vybudování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.