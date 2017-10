Náš režim je nejúčinnější ochranou lidských práv, řekl Si Ťin-pching a zahájil sjezd komunistické strany

Nejlidnatější země bude mít za pár dnů nového nebo spíše staronového prezidenta. Číně totiž začíná nejdůležitější politická událost posledních pěti let. O další důležité posty se ale tvrdě bojuje. Čínský prezident se v úvodním projevu pochválil. Peking 10:10 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Si Ťin-pching v čele tribuny v zaplněném sále Parlamentu v centru Pekingu | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Mimořádně přísná opatření, přes dva tisíce akreditovaných novinářů z celého světa, ale také tajná jednání a tvrdé zákulisní boje - to všechno s sebou přináší volba nových vládců Číny. Komunistická strana volí nové politbyro, které poté oznámí jméno nového prezidenta a šéfa strany v jedné osobě.

Prezident Si Ťin-pching ve svém úvodním projevu v zaplněném sále parlamentu v centru Pekingu pochválil všechny, kdo realizují velké dopravní stavby v Číně. Pochválil i sebe za boj s korupcí, který měl „drtivě nabrat na síle“.

Čínský vůdce ve svém tříapůlhodinovém projevu také řekl, že počet straníků, kteří neunikli trestu za špatnou stranickou disciplínu, už za posledních pět let přesáhl hranici jednoho milionu.

Nejúčinnější ochrana lidských práv

Podle Si Ťin-pchinga je čínský systém nejúčinnější ochranou základních lidských práv. V otázce zahraniční politiky zopakoval, že Tchajwan nebo Hongkong navždy zůstanou součástí Číny.

Podle agentury AP se Si Ťin-pching nezvykle otevřeně vyjádřil k hospodářským a sociálním výzvám, které stojí před druhou nejsilnější ekonomikou světa.

Mezi nimi jmenoval rostoucí příjmovou nerovnost, problémy s nezaměstnaností, nedostatečnou vzdělaností či zdravotní péčí.

Čína podle něho posílí tržní orientaci směnného kurzu své měny a finančního systému a rovněž uvolní pravidla pro přístup zahraničních investorů.

Na týdenním sjezdu více než 2000 delegátů rozhoduje o složení nového ústředního výboru a z něj také vzejde nejužší vedení strany.

Znovuzvolení Si Ťin-pchinga prezidentem i předsedou komunistické strany na dalších pět let je spíše formalitou, nikdo v Číně nečeká, že by nastalo nějaké překvapení. Podle odhadů by se účastníci sjezdu mohli zabývat také návrhem, aby se současný prezident Si těšil stejné vážnosti jako předchozí vůdci Mao Ce-tung a Teng Siao-pching.

O obsazení dalších postů v nejvyšším vedení bojují bohatí podnikatelé. Tuhý boj se vede za zavřenými dveřmi. Složení vedení politbyra a případní noví členové budou známi až na závěr sjezdu 24. října.