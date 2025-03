Naše vláda je s Ruskem, řekl Američan a rozplakal se. Trumpovi příznivci prezidenta naopak podporují

Nejen Evropa je vzhůru nohama z toho, jaký obrat nastává ve vztazích se Spojenými státy. Na páteční roztržku v Bílém domě reagují i samotní Američané. Jejich prezident a viceprezident Donald Trump a J. D. Vance nakonec neuzavřeli dohodu o společném využívání nerostných surovin na Ukrajině s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Místo toho skončilo setkání hádkou o to, jestli se dá Rusku věřit a jestli je Ukrajina Američanům dostatečně vděčná. Od zpravodaje z místa Boston 9:34 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký podporovatel Ukrajiny Greg | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V Ukrajinském pravoslavném kostele v Bostonu začala mše tak jako každou neděli, ale nálada je tento týden úplně jiná. Zřejmě všichni viděli, co se stalo v pátek v Bílém domě mezi ukrajinským a americkým prezidentem.

Penzista Ihor říká, že by bylo strašné, kdyby jeho současná země opustila jeho původní vlast, ale pořád doufá, že to dobře dopadne.

Greg je Američan, se zdejší ukrajinskou komunitou nemá nic společného, ale přišel na skok do košíčku za poslední řadou kostelních lavic darovat dolary na pomoc Ukrajině. Zatím, co mi odpovídal, mu tekly po tváři slzy.

„Hrozně se stydím, že jsem Američan. Musel jsem přijít a být tu s našimi Ukrajinci, pomodlit se a přispět. Je to strašné. V pátek jsem z toho nemohl spát. Co se stalo s naší lidskostí?“ říká.

„Zelenskyj přijel jako prezident země, která je ve válce. A nějaký blbec se ho tam zeptá, proč na sobě nemá oblek. Co je to za stupidní otázku? Viceprezident Vance tam sedí jak malá myš a pak spustí takovou hádku. A jak se zachoval prezident Spojených států, za to se stydím, i když mě to nepřekvapuje,“ podotýká.

„My máme stát za Ukrajinou. Myslím, že to chce i většina Američanů. Kéž bych byl mladší, vydal bych se tam. Naše vláda teď ale podporuje Rusy. Co to má znamenat!? A republikáni v Kongresu v tom Trumpa podporují, jen aby nepřišli o svou pozici – to nemají duši?“ rozčiluje se Greg.

Úplně jiný svět je hodinu jízdy na sever od Bostonu. Dorazil jsem do městečka Weare ve venkovské části státu New Hampshire a povídám si tu s rodinou Skladonyových. Všech pět bratrů volilo Donalda Trumpa a David a Bill mi vysvětlují, že podle amerického prezidenta je válka na Ukrajině jen záminkou pro praní špinavých peněz, které tam američtí daňoví poplatníci nechtějí posílat.

„Zelenskyj si myslí, že naše štědrost je neomezená. Naštěstí teď máme prezidenta, který se nás zastane. Zelenskyj měl šanci uzavřít dohodu o nerostech, která by Spojeným státům dala důvod se na Ukrajině angažovat. Ale být tam jen proto, že je to dobré pro Ukrajince… Věřím, že jsou to milí lidé. Stejně jako spousta Rusů, kteří do toho byli zataženi. Ale jak jinak to zabíjení zastavit než dát každému jeho část?“ říká David.

„To páteční setkání bylo ostudné – pro Bílý dům, pro našeho prezidenta a viceprezidenta. Mysleli, že podepíšou dohodu o nerostech, a zvrhlo se to v naprostou klauniádu. A není to poprvé, co Zelenskyj takhle vykolejil jednání. Zdá se mi, že ten chlap takhle funguje,“ míní Bill.

Když před bratry zmiňuji, že Češi po páteční roztržce v Bílém domě poslali během víkendu spoustu peněz na vyzbrojení Ukrajiny, David to považuje za důkaz, že Trumpova politika funguje. Bill nakonec zmiňuje, že by možná nebylo od věci, kdyby Spojené státy vystoupily ze Severoatlantické aliance, která už podle něj ztratila svůj původní význam.

V rodinné debatě se Ukrajiny zastává jejich bratr Tom. Také on si myslí, že páteční setkání v Bílém domě nezvládl především Zelenskyj. „Ale není to žádný diktátor. To Putin je diktátor,“ zdůrazňuje sourozencům.

