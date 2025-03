‚Naše země stojí na systému brzd a protivah, ty jsou teď vratké.‘ Američané se bojí o budoucnost své země

Američané od ledna demonstrují proti Trumpově vládě, ale většinou jde o menší lokální akce. V Annapolisu u Kapitolu státu Maryland se sešlo asi dvě stě lidí a mnoho z nich má ukrajinské vlajky. Je to i proto, že si spojují osud své země s osudem Ukrajiny, od které se Trumpova vláda odvrací.

Lisa z Marylandu říká, že se bojí třetí světové války, pokud Ukrajina padne a Rusko půjde v Evropě dál. A taky se obává, že Donald Trump by se v této válce zřejmě postavil na stranu Vladimira Putina.

Proto je podle ní pro přežití vlády práva a demokracie ve světě důležité, jak to dopadne tady ve Spojených státech. „Myslím, že naše demokracie je teď v ohrožení. Trump a Musk porušují zákony vším, co dělají. Trump má nejvyšší soud v kapse, takže žaloby nikam nevedou. Cítím, že naše ústava není dodržována. Naše země vyrostla na systému brzd a protivah – a ty jsou teď velmi vratkém,“ říká.

Řešením by podle ní bylo, kdyby Kongres a nejvyšší soud dělaly zodpovědně svou práci a ctily ústavu. „Problém je v tom, že třeba republikánům v Kongresu Trump vyhrožuje, že bez jeho podpory už je nikdo nezvolí. Musejí se přestat Trumpa bát a podbízet se mu,“ myslí si.

I někteří Američané už se bojí otevřeně mluvit o situaci ve své zemi. Bojí se například šikany ze strany úřadů za kritiku Donalda Trumpa. Podle sociální pracovnice Renée jsou ale i jiné důvody, proč lidé nechodí do ulic tolik jako za prvního Trumpova období.

„Myslím, že velkou roli v tom hraje covid. Pandemie lidi unavila. Obávám se, že tohle bude delší boj, než bychom chtěli. Ale myslím, že my Američani jsme tvořiví, tvrdohlaví a vytrvalí a že to zase zvládneme, tak jako v minulosti. Nejdůležitější je se spojit, vzájemně si pomáhat – a nakonec s toho vyjdeme jako silnější země,“ tvrdí Renée.

Příznivci

Na druhém konci spektra jsou Američané, kteří aktuální situaci také bedlivě sledují, a jsou spokojení. Například Tom žije ve Virginii na předměstí hlavního města Washingtonu, Donalda Trumpa volil a jeho i Muskovy aktivity podporuje, i když ho mohou osobně zasáhnout.

„Pokud Trump začne stěhovat všechny ty vládní agentury pryč z Washingtonu, tak s hodnotou mého domu to bude pěkný sešup. Ale mám zkušenost, že i když jsou ve vládních institucích lidi dobří i špatní, tak nepracují s takovým zápalem jako v soukromém sektoru. Takže by mě potěšilo, kdyby se federální vláda zeštíhlila,“ říká Tom.

Trump a Musk začali s plošným propouštěním, pokoušejí se rušit celé agentury nebo jejich části a lidé bez prověrky či zodpovědnosti se při tom dostali k citlivým údajům Američanů. Zdůvodňují to snahou zamezit plýtvání prostředků a Trumpův volič Mark je tím přímo nadšený.

„Rád bych viděl, kam ty peníze proudily a kolik nám Musk ušetří. Pokud jde o to, že mají přístup k číslu mého sociálního zabezpečení, to mě neznepokojuje. Stejně existuje spousta podvodníků, co ti můžou ukrást dům, a ani o tom nebudeš vědět. Takže nemám obavy, že by mě nějak poškodilo, když budou mít moje osobní informace. Myslím, že jde o vyšší dobro, když se do toho ponoří a přijdou na všechny ty zkorumpované způsoby, jakými jsou utráceny naše peníze,“ je přesvědčený Mark, podnikatel a příznivec Donalda Trumpa ze státu New Hampshire.