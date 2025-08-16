Násilí bude eskalovat. Zločinci a policie bijí vlastní lidi, říká opoziční politik o srbských protestech
Srbské protivládní protesty po osmi měsících eskalují. Pokojný protest ve městě Vrbas napadli v úterý příznivci vládní SNS (Srbské pokrokové strany) pyrotechnikou, rozbitými lahvemi, ale i cihlami. Střety mezi oběma stranami se šíří, policie později použila slzný plyn i obrněná vozidla. „Každý, kdo si myslí, že se nejedná o otevřený konflikt, nevidí, co se děje," říká opoziční bělehradský politik z občanského hnutí Kreni-Promeni (Pojď-Změň).
Během čtvrtečního večera a noci se protestující sešli v alespoň třiceti srbských městech, informuje regionální televize N1. Demonstranti poškodili prostory SNS v Novém Sadu, měli rozbít okna a na fasádu házet vejce a barvu. Většina z těchto lidí měla na sobě kukly, v budově v tento moment již nebyli žádní členové SNS.
„Většina střetů se odehrála v Novém Sadu,“ potvrzuje pro server iROZHLAS.cz Miroslav Zeljič, člen bělehradského zastupitelstva za opoziční občanské sdružení Kreni-Promeni a aktivní účastník protestů proti režimu Aleksandara Vučiče, které trvají již od listopadu minulého roku.
Protesty v Srbsku
Po čtvrteční noci se obě strany vzájemně obvinily, že chtějí vyvolat občanskou válku. Podle Zeljiče se k této eskalaci schylovalo přibližně poslední měsíc. Nyní se nebojí tvrdit, že Srbové jsou mezi sebou v otevřeném konfliktu.
„Každý, kdo si myslí, že se nejedná o otevřený konflikt, nevidí, co se děje. Stále ale nechceme situaci vyhrotit do té míry, že by se do ulic vydalo milion lidí a skončilo by to jako v případě hnutí proti Miloševičovi. Stále ho (Aleksandara Vučiče – pozn. red.) žádáme, aby uspořádal volby, aby to proběhlo bez krveprolití. Ale on to nechce, tlačí to až do konce. A pokud v tom bude pokračovat, myslím, že konec bude někdy v listopadu nebo prosinci. V listopadu to totiž bude rok, co se stala tragédie v Novém Sadu.“
Podle Zeljiče bude násilí ještě eskalovat, soudí tak z dosavadní policejní brutality a z faktu, že srbské protesty jsou masové – podle něj na ně režim už nestačí. „Včera nás bylo 2000 proti padesáti z nich. Dochází k násilí, protože tam posílají lidi, kteří podporují vládu – ti totiž chtějí násilí. A policie jim v tom pomáhá.“
Během čtvrtečního večera bylo podle srbského ministra vnitra Ivici Dačiče zraněno celkem 42 policistů, z toho 26 v Bělehradě. Zadrženo podle jeho tvrzení bylo 37 osob. Zeljič pro iROZHLAS.cz doplnil, že reálný počet zatčených Srbové ale lidé neznají: poslední informace o 50 zadržených byla z pátečního brzkého rána.
Dačič ve svém projevu nezmínil například počty zraněných mezi protestujícími, které se podle amatérských studentských ambulancí pohybují minimálně kolem 60 lidí.
„Musíte pochopit, že obyčejné sanitky nepomáhají. Doslova včera tam byl slzný plyn. V blízkosti byla sanitka. Přišel jsem se k ní. Žádal jsem je, aby mi dali něco, co by mi pomohlo, protože mi slzely oči. Nemohl jsem mluvit, nemohl jsem nic dělat. Oni nechtějí pomáhat. Včera před eskalací násilí sanitka jela k lidem podporující režim a pět minut poté, co odjela, začali házet světlice a podobné věci. Máme videodůkazy. Máme všechno,“ říká Zeljič.
Ivica Dačič novinářům ve čtvrtek v noci také řekl, že na osmi nebo devíti místech v Srbsku pokračují protesty, útoky na policii a prostory SNS. Podle Zejliče ale protesty ve čtvrtek probíhaly ve více než 30 městech. „Technicky vzato tedy včera (ve čtvrtek – pozn. red.) ve všech velkých městech proběhly protesty a všechny byly násilné.“
Čtvrteční násilí ale nebylo jednostranné a u demonstrujících podle politoložky Věry Stojarové, která se věnuje dění na Balkáně, plyne z dlouhodobé frustrace. „Srbská společnost je hodně dlouhodobě frustrovaná, to někde asi muselo kulminovat. Žádná z těch dvou stran nechce ustoupit, ani Vučič, ani demonstranti. A někde se to muselo asi prostě projevit.“
Co vedlo k eskalaci?
Násilné střety obou stran začaly v úterý, když byly pokojné protesty ve městě Vrbas večer narušeny podle Bělehradského centra pro lidská práva (BCHR, srbská nezisková organizace – pozn. red.) aktivisty podporujícími vládní stranu SNS. Ti proti demonstrujícím použili pyrotechniku, rozbité skleněné lahve, ale i cihly, slzný plyn a ozbrojená vozidla.
Zeljič klade důraz na to, že protestující dosud demonstrovali výhradně pokojně. „Snažili jsme se osm měsíců bez jakékoli formy násilí. Pokaždé, když jsme to zkusili, oni něco udělali. 15. března použili sonickou zbraň proti lidem, kteří tiše stáli a vzpomínali na 16 osob, které zemřely, a ani tehdy násilí neeskalovalo. Šli jsme domů. Milion lidí prostě opustilo ulice Bělehradu bez násilí. Nemůžete to tedy svádět na obyvatele Srbska.“
„Všechno násilí začalo, když lidé z režimu začali ubližovat občanům a ti na to reagovali. Vždycky to takhle dopadne – po reakci občanů se policie obrátí proti nim, začne je bít a lidé z režimu se k policii přidají a také na občany útočí. Technicky vzato tedy máme zločince a policii, kteří bijí vlastní lidi, jen aby se udrželi u moci.“
Postoj policistů otevřeně kritizovalo také BCHR. „Příslušníci ministerstva vnitra zůstali pasivní, čímž zanedbali svou povinnost chránit bezpečnost, životy a fyzickou integritu napadených občanů a občanek,“ upozorňuje na chování bezpečnostních služeb BCHR. Podle tohoto centra se jedná ze strany policie o trestný čin.
Obdobně se podle ní chovala i následující noc, když během protestů selektivně chránila jen příznivce srbské vládní strany a baštu vládnoucího prezidenta Aleksandara Vučiće SNS.
„Na několika fotografiích a videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích je zaznamenáno kruté chování policie vůči občanům. Na některých z nich je vidět, jak dvojice policistů silně bije rukama do hlavy mladíka, který leží na betonu, poté policista několikrát udeří obuškem do zadní části dveří a hlavy občana, kterého obklopilo několik policistů – což byl neoprávněný a krajně nebezpečný způsob použití síly, který mohl mít i fatální následky, stejně jako úder občanky služební holí – obuškem v okamžiku, kdy se předklonila a rukama si chránila hlavu,“ popisuje BCHR.
Zeljič v tomto kontextu popsal příklad policejního násilí z čtvrtka, který mu utkvěl v hlavě: „Jedna studentka byla zadržena policií v civilu. Byla držena ve vládní budově Srbska, kde byla zbita, vyhrožovali jí. Říkali jí, že ji znásilní. Zničili jí telefon a v pět ráno ji vyhnali ven.“ Studentka Nikolina Sindjeličová, kterou Zeljič zmínil, o incidentu podala svědectví v pátek pro regionální televizi N1.
„V rozporu s touto povinností se vedení ministerstva vnitra, a zejména policejní ředitel, postavili na stranu SNS a veřejně svalili veškerou vinu za násilí v ulicích výhradně na demonstranty,“ uvedlo Bělehradské centrum pro lidská práva.
Dva scénáře
Stojarová si dokáže představit dva scénáře, jak se současná situace v Srbsku může vyvíjet. „Jedna z variant by bylo, že by Vučič ustoupil a řekl, že budou parlamentní volby.“ To by podle ní nebylo překvapivé, protože v posledních letech se většina voleb v Srbsku konala předčasně za systémových a politických podmínek, které Vučićovi a jeho SNS zajistily výhru.
„On sice nechce ustoupit, ale mohl by to udělat takovým způsobem, aby se se vlk nažral a koza zůstala celá.“ Srbská opozice je navíc podle ní tak slabá a roztříštěná, že v současnosti velké šance na výhru nemá.
„Druhá varianta je, že třeba odvrátí pozornost někam jinam, do Kosova. Vůbec bych se nedivila, kdyby se najednou něco začalo dít jen tak mimochodem a pozornost médií by se obrátila někam úplně jinam. Pokud k něčemu dojde, tak to bude prezentovat jako svoji výhru, byť to tak nebude a tak to prodá i svým voličům.“
Zeljič sice v rozhovoru pro iROZHLAS.cz upozorňoval na to, že reálná podpora Vučiče je ve společnosti nižší, než se zdá (zejména kvůli silným vládním tlakům na účast a „správný“ výběr SNS), Stojarová ale připomíná, že srbská společnost je silně polarizovaná a mnozí Vučiče vidí jako lídra, který může zemi dostat na úroveň úspěchu a slávy, které se jí dostávalo za dob Jugoslávie.
Stojarová také upozorňuje na to, že by Evropská unie měla věnovat pozornost dění v Srbsku, protože má tato země moc ovlivnit stabilitu regionu.
„Srbsko je nejdůležitější země na Balkáně a Evropská unie potřebuje mít Srbsko na své straně, protože je schopno mít vliv na situaci, ať už v Kosovu, Bosně, v Černé Hoře. A pokud Evropská unie nebude mít Srbsko na své straně, tak se Srbsko bude spoléhat na Rusko a bude čím dál tím více inklinovat k Rusku.“
Dosavadní přístup Unie k Srbsku ale do jisté míry chápe. „Pro Evropskou unii je důležité, aby v tom regionu byla stabilita a Vučič ji představuje, takže tam Evropská unie v podstatě podporuje stabilitokracii, která se tam vytváří. Bohužel je ale stabilita přednější než demokracie. Nemůžete mít demokracii bez stability.“ S roztříštěnou opozicí podle ní EU nemá nikoho jiného, koho podpořit.
Naproti různým možnostem budoucích scénářů podle ní stojí hrozba další emigrace vzdělaných lidí – například vysokoškolských vyučujících, kteří kvůli uzavření škol pobírají již měsíce jen zlomek svého platu.