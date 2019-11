Zlomené kosti, nůž zapíchnutý do břicha. Nemocnice v Miláně vystavila rentgenové snímky zbitých žen

Nemocnice v italském Miláně se rozhodla upozornit na problém domácího násilí výstavou rentgenových snímků napadených žen, které místní lékaři ošetřovali. Jsou na nich vidět zlomené kosti, ale například i nůž zapíchnutý do břicha. Podle vedení nemocnice tyto snímky ukazují, jaké hrůzy často týraní lidé žijící s násilnickým partnerem denně zažívají, napsala agentura AP. Milán 21:50 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice v Miláně vystavila rentgenové snímky pěti žen, které ošetřovali po napadení v domácím prostředí. Jsou na nich vidět zlomené kosti, ale například i nůž zapíchnutý do břicha. | Zdroj: Profimedia

Nemocnice San Carlo výstavu v atriu připravila u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který připadá na pondělí. Vybrala proto rentgenové snímky pěti pacientek, které v nemocnici skončily po napadení v domácím prostředí.

„Ženy, které přicházejí na pohotovost, často ani nevědí, jak by měly pojmenovat to, co se jim stalo, obvykle ani neřeknou, že byly napadeny,“ řekla při uvedení výstavy chiruržka Maria Grazia Vantadoriová, která je v nemocnici kontaktní osobou pro týrané ženy. „Jejich těla, jejich zranění, ale mluví za ně a vypráví příběh o spirále každodenních hrůz,“ dodala.

O problému domácího násilí se začalo v Itálii ve veřejném prostoru otevřeně hovořit až v posledních letech. Silná patriarchální tradice totiž dlouhá desetiletí utvářela nejen rodinný život, ale i legislativu. Trestní zákoník například ještě v druhé polovině 20. století dovoloval ukládat velice nízké tresty mužům, kteří zavraždili ženu ze žárlivosti. Do roku 1981 zákon ukládal mírnost i vůči mužům, kteří připravili ženu o život kvůli rodinné cti.