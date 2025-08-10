Naším úkolem bylo zamezit šíření požáru. To se nám povedlo, říká velitel českých hasičů v Řecku
V okolí řeckých Atén pomáhá od pátku hasit požáry 22 českých hasičů. V akci bylo celkem přes 250 hasičů, kterým ze vzduchu pomáhaly vrtulníky a letadla. Situaci ale komplikoval silný vítr, který dosahoval rychlosti až 70 km v hodině. „V tak silném větru je fronta požáru velmi aktivní a rychlá,“ popsal na Radiožurnálu zásah velitel odřadu z Hasičské záchranné stanice Moravskoslezského kraje, plukovník Richard Franc.
Nejprve důležitá otázka. Jste všichni v pořádku?
Ano, všichni jsou v pořádku.
Ta noc na sobotu byla i podle záběrů, které jsou k vidění, velmi náročná. Jaká je situace teď? Stále fouká silný vítr? Jaká byla noc?
Noc z pátku na sobotu byla náročná. Pokračovali jsme v naší činnosti a dostali jsme za úkol zamezit šíření požáru přes komunikaci, která vede z městečka Keratea. To se nám povedlo. Fungovalo to v podstatě tak, že celou noc jsme drželi hlídky a během těch hlídek jsme vyjížděli k novým ohniskům požárů, která různě vyskakovala. Za tu noc jsme měli přibližně 17 takových zásahů.
Tuto noc jste také hasili nebo se připravujete na nějaký přejezd?
Ne, teď aktuálně jsme umístěni jižně od Atén na stanici Makropoulu, která je blíže k požáru, který vznikl. Je to v podstatě standardní systém, který řečtí hasiči aplikují v případě, že ví, že je nějaká riziková oblast mimořádně ohrožená, a ví, že ta předpověď počasí není příznivá.
Zásah komplikuje silný vítr
Takže ten vítr stále trvá? Stále komplikuje situaci?
Ano, je to suchý severní vítr, je to sezónní vítr, kterému místní říkají meltemi. Normálně začíná přibližně koncem července a nejsilnější je v srpnu. To, co je atypické, je délka dnů, kdy meltemi je velmi silné.
Při době zásahu vítr přesahoval standardně rychlost 12 metrů za vteřinu a v nárazech měl přes dvacet. Aktuálně je to trošinku nižší. Předpověď je realita, že pořád fouká deset metrů za vteřinu, v nárazech okolo dvaceti. Tak silný vítr je předpovídán až do soboty, kdy by se měl trochu uklidnit.
Dá se při takhle silném větru držet požáry pod kontrolou, nebo je aspoň držet tak, aby se nešířily?
Je to velmi problematické. Do hry ještě vstupuje samozřejmě topografie, přístupové cesty, které jsou tady v Řecku, a to víme již z minulých nasazení, jiné než u nás v České republice. V podstatě v tak silném větru je fronta požáru tak aktivní a tak rychlá, že se jednotky soustředí na ochranu obydlí a obyvatelé jsou předem varování a je jim nařízená evakuace.
‚Letecká podpora je k nezaplacení‘
Při tom hašení víme, že pomáhají i letadla a vrtulníky. Jak se s nimi koordinujete? Jak podstatná je pro vás letecká podpora při pozemním zásahu?
Letecká podpora je k nezaplacení. Tím, že se fronta požáru opravdu šíří velice rychle a určitý čas vám vezme to, abyste zřídili dopravní a potom i útočné vedení, tak nasazení leteckých prostředků naprosto zásadně zpomaluje šíření frontu požáru, to je úplně základní věc.
Během našeho nasazení jsme byli celkem na třech místech a na dvou jsme byli velmi výrazně podporováni leteckou hasičskou službu, kterou tady Řekové mají na velmi vysoké úrovni.
Koordinace přímo z místa zásahu z naší pozice nebyla možná a ty letecké prostředky jsou dislokovány do určitého sektoru, kde je velitel zásahu, má štáb velitele zásahu, bývá velmi často ne přímo na místě, kde jsme, bývá třeba dva kilometry nebo tři kilometry mimo a koordinaci jako takovou dělají řečtí kolegové.
Nicméně to letadlo shazuje tuny vody. Nemůže to hasiče, kteří jsou na zemi, nějak ohrozit?
Může samozřejmě. Máme relativně propracovaný systém, kdy si dáváme na vědomí jako všem zasahujícím, že se ta letadla blíží. Musím říct, že po celou dobu toho nasazení byla kvalita řeckých pilotů velmi vysoká.
Po domluvě se vztyčným důstojníkem, který je s námi 24 hodin během toho nasazení, jsme potom dělali to, že v případě, že jsme měli útočné proudy a byli jsme ve vegetaci, která přesahovala výšku vzrostlého člověka, tak jsme pomocí vodních proudů se snažili pilotům označit svoji pozici tak, aby ten shoz byl prováděn až za námi. To se dařilo, to fungovalo.
Co vás čeká teď?
Teď jsme, jak jsem říkal, na stanici Makropoulu. Mám informace, že požár, u kterého jsme zasahovali z pátku na sobotu a potom v sobotu, se vyvíjí velmi dobře. To znamená, nejsme nasazeni na dohašování jednotlivých ohnisek, která při tak velkém požáru samozřejmě jsou, vznikají a budou řešena následující dny a týdny. V podstatě jsme tady proto, abychom byli nasazení v případě, že vznikne někde jinde jiný lesní požár, abychom mohli v co nejkratší době zasáhnout.