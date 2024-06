Následkem dronových útoků Hizballáhu na severu Izraele propukly požáry. Podařilo se je dostat pod kontrolu

Po raketových a dronových útocích Hizballáhu na severu Izraele propukly v noci na úterý požáry. Většinu z nich se podařilo dostat dnes brzy ráno pod kontrolu, uvádějí místní úřady. Podle serveru The Times of Israel bylo jedenáct osob ošetřeno poté, co se nadýchaly kouře, a plameny zničily nejméně jeden dům.

